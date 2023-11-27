Η νέα συντηρητική κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας επιβεβαίωσε σήμερα την πρόθεσή της να εγκαταλείψει τα πρωτοποριακά μέτρα που είχε υιοθετήσει η χώρα κατά της χρήσης καπνού, μια οπισθοδρόμηση την οποία μία μη κυβερνητική οργάνωση κατήγγειλε ως «τεράστια νίκη για την καπνοβιομηχανία».

Η πρώην πρωθυπουργός Τζασίντα Άρντερν είχε καταφέρει να ψηφιστεί πέρυσι από το κοινοβούλιο μια «απαγόρευση του καπνίσματος για μια γενιά, απαγορεύοντας την πώληση τσιγάρων σε οποιονδήποτε έχει γεννηθεί μετά το 2008.

Η πολιτική αυτή είχε χαιρετισθεί από τους ειδικούς στη δημόσια υγεία και τους υπέρμαχους της μάχης κατά του καπνίσματος. Σχεδόν ταυτόσημα μέτρα ανακοινώθηκαν πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όμως ο νέος πρωθυπουργός Κρίστοφερ Λάξον, ο οποίος ανέλαβε σήμερα καθήκοντα, επιβεβαίωσε ότι η Νέα Ζηλανδία θα καταργήσει τους σχετικούς νόμους πριν αυτοί τεθούν σε ισχύ, επικαλούμενος τους φόβους ότι μπορεί να υπάρξει μια μεγάλη μαύρη αγορά καπνού.

Ο Λάξον παραδέχθηκε ακόμη πως οι φόροι από τις πωλήσεις τσιγάρων δημιουργούν έσοδα ευπρόσδεκτα για την κυβέρνηση, όμως υπογράμμισε ότι αυτό «δεν ήταν το κίνητρο» για να άρει την απαγόρευση.

Η ένωση κατά του καπνού Health Coalition Aotearoa (η ονομασία της Νέας Ζηλανδίας στα μαορί) ανακοίνωσε πως η εγκατάλειψη αυτής της πολιτικής είναι μια ύβρις προς τη χώρα.

«Πρόκειται για μια μείζονα ήττα για τη δημόσια υγεία και για μια τεράστια νίκη για την καπνοβιομηχανία, της οποίας τα κέρδη θα αυξηθούν σε βάρος των ζωών των Νεοζηλανδών», υπογράμμμισε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

Ο Κρίστοφερ Λάξον υπερασπίσθηκε σήμερα την απόφαση αυτή ισχυριζόμενος ότι η απαγόρευση των τσιγάρων θα δημιουργούσε «ευκαιρία για την εμφάνιση μιας μαύρης αγοράς, η οποία σε μεγάλο μέρος είναι μη φορολογούμενη».

Ο νόμος είχε επινοηθεί για να μειωθεί σχεδόν αμέσως ο αριθμός των ανθρώπων που καταναλώνουν καπνό, σε μια χώρα όπου ο αριθμός των ενηλίκων καπνιστών είναι σχετικά χαμηλός.

Ο νόμος προέβλεπε μια σταδιακή αύξηση της κατώτερης ηλικίας για να μπορεί κανείς να αγοράζει προϊόντα καπνού και θα είχε μειώσει δραστικά τον αριθμό των εμπορικών καταστημάτων τα οποία επιτρέπεται να πωλούν καπνό στο πολύ σε 600 σε όλη τη χώρα.

Ανάληψη καθηκόντων

Ο πρώην επικεφαλής της αεροπορικής εταιρείας Air New Zeland Κρίστοφερ Λάξον ανέλαβε σήμερα επισήμως τα καθήκοντά του ως πρωθυπουργού της νεοζηλανδικής κυβέρνησης συνασπισμού, λέγοντας πως η κορυφαία προτεραιότητά του είναι η μάχη κατά του πληθωρισμού.

«Είναι τιμή και τεράστια ευθύνη», δήλωσε ο Λάξον προς τους δημοσιογράφους αφού ορκίσθηκε ως πρωθυπουργός στη διάρκεια τελετής στην πρωτεύουσα Ουέλινγκτον.

Ο 53χρονος Λάξον αναλαμβάνει καθήκοντα έξι εβδομάδες μετά τη νίκη του συντηρητικού πολιτικού σχηματισμού του, του Εθνικού Κόμματος, στις βουλευτικές εκλογές, η οποία έβαλε τέλος σε έξι χρόνια διακυβέρνησης των Εργατικών.

«Η υπ' αριθμόν ένα προτεραιότητα είναι να αποκατασταθεί η οικονομία. Οφείλουμε να μειώσουμε το κόστος ζωής και να θέσουμε υπό έλεγχο τον πληθωρισμό ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε τα επιτόκια και να κατεβάσουμε τις τιμές των τροφίμων», διευκρίνισε.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός, ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Κρις Χίπκινς, είχε διαδεχθεί την Τζασίντα Άρντερν τον Ιανουάριο. Η Άρντερν έβαλε τέλος στην πενταετή πρωθυπουργική θητεία της λέγοντας πως δεν έχει πια «αρκετή ενέργεια».

Ο Λάξον έγινε σήμερα ο 42ος πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας αφού σχημάτισε μια κυβέρνηση συνασπισμού έπειτα από μακρές διαπραγματεύσεις που έλαβαν τέλος την Παρασκευή, έξι εβδομάδες μετά τις εκλογές.

Το Εθνικό Κόμμα του Λάξον σχημάτισε ένα τριμερή συνασπισμό στο 123μελές κοινοβούλιο με το συντηρητικό κόμμα ACT και το λαϊκιστικό κόμμα Πρώτα η Νέα Ζηλανδία.

Για πρώτη φορά στη Νέα Ζηλανδία, ο ρόλος του αντιπροέδρου της κυβέρνησης θα μοιραστεί σε δύο 18μηνες θητείες.

Ο επικεφαλής του κόμματος Πρώτα η Νέα Ζηλανδία Ουίνστον Πίτερς, 78 ετών, ορκίσθηκε ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στο πλευρό του Λάξον, όμως θα εγκαταλείψει τα καθήκοντά του στο τέλος του Μαΐου 2025.

Θα αντικατασταθεί από τον επικεφαλής του ACT Ντέιβιντ Σίμουρ για την υπόλοιπη κοινοβουλευτική θητεία, η οποία αναμένεται να διαρκέσει τρία χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.