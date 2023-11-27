Γαλλία: Ξεκίνησε η δίκη των έξι πρώην μαθητών που κατηγορούνται για τον αποκεφαλισμό του καθηγητή Σαμιέλ Πατί

Ξεκίνησε σήμερα κεκλεισμένων των θυρών η δίκη έξι πρώην μαθητών που κατηγορούνται για τη συμμετοχή τους στον φόνο του Γάλλου καθηγητή Ιστορίας και Γεωγραφίας Σαμιέλ Πατί το 2020 από έναν νεαρό τζιχαντιστή.

Η δίκη διεξάγεται στο Παρίσι σε δικαστήριο ανηλίκων, σύμφωνα με δικαστική πηγή.

Οι νεαροί κατηγορούμενοι έφτασαν στο δικαστήριο με τα πρόσωπά τους κρυμμένα μέσα στα παλτό τους και μπήκαν στην αίθουσα του δικαστηρίου, όπου πρόκειται να δικαστούν μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου.

Μια άλλη δίκη για τους ενήλικες που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, η οποία είχε συγκλονίσει τη Γαλλία αλλά και τη διεθνή κοινότητα, είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στα τέλη του 2024.

Ο 47χρονος καθηγητής δέχτηκε αλεπάλληλα χτυπήματα με μαχαίρι και στη συνέχεια αποκεφαλίστηκε κοντά στο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπου εργαζόταν στο προάστιο του Παρισιού Κονφλάν-Σαιντ-Ονορίν.

Ο δράστης, ένας 18χρονος πρόσφυγας τσετσενικής καταγωγής, ο Αμπντουλάχ Ανζόροφ, έπεσε επί τόπου νεκρός από τις σφαίρες αστυνομικών.

Ο νεαρός ριζοσπαστικοποιημένος ισλαμιστής δολοφόνησε τον Πατί όταν κυκλοφόρησαν μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανέφεραν ότι ο Πατί είχε δείξει στους μαθητές του σατιρικά σκίτσα του προφήτη Μωάμεθ από το γαλλικό εβδομαδιαίο περιοδικό Charlie Hebdo.

Ο Πατί είχε χρησιμοποιήσει το περιοδικό στο πλαίσιο ενός μαθήματος ηθικής για να συζητήσει με τους μαθητές του για τους νόμους περί ελευθερίας του λόγου στη Γαλλία, όπου η βλασφημία είναι νόμιμη και τα σκίτσα που σατιρίζουν θρησκευτικές προσωπικότητες έχουν μακρά ιστορία.

Η δολοφονία του σημειώθηκε λίγες μόλις εβδομάδες αφότου το Charlie Hebdo επαναδημοσίευσε τα σκίτσα.

Όταν το περιοδικό δημοσίευσε για πρώτη φορά τα σκίτσα το 2015, ένοπλοι ισλαμιστές εισέβαλαν στα γραφεία του και σκότωσαν 12 ανθρώπους.

Τον περασμένο μήνα, ένας άλλος καθηγητής, ο Ντομινίκ Μπερνάρ, δολοφονήθηκε στο Αράς της βόρειας Γαλλίας από έναν άλλο νεαρό ριζοσπαστικοποιημένο ισλαμιστή.

Όπως και ο Ανζόροφ, έτσι και ο δράστης της δολοφονίας του Μπερνάρ, ο Μοχάμεντ Μογκούτσκοφ, επίσης καταγόταν από την κυρίως μουσουλμανική ρωσική περιοχή του βόρειου Καυκάσου.

Ο ρόλος των ανηλίκων

Πέντε από τους έφηβους που δικάζονται, οι οποίοι όταν διαπράχτηκε το έγκλημα ήταν 14 ή 15 ετών, θα δικαστούν από το δικαστήριο ανηλίκων κατηγορούμενοι για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό την πρόκληση βίας.

Κατηγορούνται ότι παρακολουθούσαν τα βήματα του Πατί και ότι τον υπέδειξαν στον δολοφόνο του με αντάλλαγμα χρήματα.

'Ενας έκτος έφηβος, ο οποίος ήταν 13 εκείνη την εποχή, κατηγορείται για ψευδή κατηγορία επειδή είπε ότι ο Πατί είχε ζητήσει από τους μουσουλμάνους μαθητές του να βγουν από την αίθουσα προτού δείξει τα σκίτσα.

Η οικογένεια του Πατί θεωρεί κρίσιμη την δίκη των εφήβων, σύμφωνα με την Βιρζινί Λερουά, δικηγόρο που εκπροσωπεί τους γονείς του και μια από τις αδελφές του.

"Ο ρόλος των ανηλίκων ήταν καταλυτικός για την αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στη δολοφονία του", δήλωσε.

Στη διάρκεια της ανάκρισης, οι έφηβοι κατέθεσαν ότι νόμιζαν πως το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί είναι να "στιγματιστεί ο Πατί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης", να "ταπεινωθεί" ακόμη και να "φάει ξύλο", αλλά ποτέ δεν φαντάζονταν ότι τα πράγματα "θα έφταναν μέχρι την δολοφονία".

Σήμερα είναι μαθητές Λυκείου και αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και 2,5 χρόνια.

"Είναι πολύπλοκο. Θα τον ακολουθεί αυτό για το υπόλοιπο της ζωής του", σχολίασε ο Ντίλαν Σλάμα, δικηγόρος ενός από τους κατηγορούμενους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

