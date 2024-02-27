Η Χαμάς απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη του στρατιωτικού που αυτοπυρπολήθηκε έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον

Η Χαμάς απέτισε σήμερα φόρο τιμής στη μνήμη του αμερικανού στρατιωτικού Άαρον Μπούσνελ ο οποίος αυτοπυρπολήθηκε την Κυριακή έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Ο 25χρονος υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε.

Η αυτοπυρπόληση, βίντεο της οποίας διαδόθηκε ευρέως μέσω κοινωνικών δικτύων, ήταν «έκφραση της οργής που μεγαλώνει μεταξύ των Αμερικανών», αναφέρει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα σε δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε στα αγγλικά.

Αυτός ο στρατιωτικός «θα παραμείνει αθάνατος στη μνήμη των Παλαιστινίων και των ελεύθερων ανθρώπων σε όλον τον κόσμο, σύμβολο του πνεύματος αλληλεγγύης σε παγκόσμιο επίπεδο προς τον λαό μας και τον δίκαιο αγώνα του», υπογραμμίζει η Χαμάς.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που δημοσιοποιήθηκε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ο 25χρονος έλεγε πως αρνείται πλέον να είναι «συνεργός σε γενοκτονία». Περιλούστηκε με εύφλεκτο υγρό και αυτοπυρπολήθηκε, φωνάζοντας «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

