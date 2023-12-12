Μίνι πολιτική κρίση στη Γαλλία με αφορμή το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση

Σε μίνι πολιτική κρίση δείχνει να οδηγείται η Γαλλία με αφορμή το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση, το οποίο έχει ήδη εγκρίνει η Γερουσία αλλά απέρριψε χθες Δευτέρα η Εθνοσυνέλευση.

Κατά του νομοσχεδίου τάχθηκε χθες σύσσωμη η αντιπολίτευση, από την άκρα δεξιά ως και την αριστερά. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρόεδρος Μακρόν, μιλώντας σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο, έκανε λόγο για «κυνισμό» των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ολιβιέ Βεράν δήλωσε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα νομικό πλαίσιο που θα επιτρέπει στη χώρα να καταπολεμά την παράνομη μετανάστευση, να προσδιορίζει τους όρους για την οικονομική μετανάστευση και να μελετήσει τις διαδικασίες ενσωμάτωσης αυτών που σκοπεύουν να εγκατασταθούν μόνιμα στην Γαλλία.

Μετά την καταψήφιση του νομοσχεδίου από την Εθνοσυνέλευση, η κυβέρνηση αποφάσισε να αναθέσει σε μία μικτή επιτροπή βουλευτών και γερουσιαστών να παρουσιάσει ένα νέο νομοσχέδιο, αποδεκτό και από τα δύο νομοθετικά Σώματα.

