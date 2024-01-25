Οι Χούθι της Υεμένης θα συνεχίσουν να στοχοθετούν πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ έως ότου φτάσει βοήθεια στον παλαιστινιακό λαό στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα ο ηγέτης των σιιτών ανταρτών, Αμπντελ-Μάλεκ αλ Χούθι.

«Η χώρα μας θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις της μέχρι να φτάσουν τρόφιμα και φάρμακα στους κατοίκους της Γάζας», είπε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι επιπτώσεις της τελευταίας κλιμάκωσης με τις ΗΠΑ και τη Βρετανία θα αποδειχθεί αντιπαραγωγική και δεν θα επηρεάση τη «βούληση και την αποφασιστικότητά μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

