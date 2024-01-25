Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θα συνεχίσουμε τις επιθέσεις σε πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ μέχρι να φτάσει βοήθεια στη Γάζα, δηλώνει ο αρχηγός των Χούθι

«Η χώρα μας θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις της μέχρι να φτάσουν τρόφιμα και φάρμακα στους κατοίκους της Γάζας», ανέφερε σήμερα ο ηγέτης των σιιτών ανταρτών, Αμπντελ-Μάλεκ αλ Χούθι

Abdul-Malik al-Houthi

Οι Χούθι της Υεμένης θα συνεχίσουν να στοχοθετούν πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ έως ότου φτάσει βοήθεια στον παλαιστινιακό λαό στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα ο ηγέτης των σιιτών ανταρτών, Αμπντελ-Μάλεκ αλ Χούθι.

«Η χώρα μας θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις της μέχρι να φτάσουν τρόφιμα και φάρμακα στους κατοίκους της Γάζας», είπε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι επιπτώσεις της τελευταίας κλιμάκωσης με τις ΗΠΑ και τη Βρετανία θα αποδειχθεί αντιπαραγωγική και δεν θα επηρεάση τη «βούληση και την αποφασιστικότητά μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χούθι Υεμένη Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark