Οι Χούθι της Υεμένης θα συνεχίσουν να στοχοθετούν πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ έως ότου φτάσει βοήθεια στον παλαιστινιακό λαό στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα ο ηγέτης των σιιτών ανταρτών, Αμπντελ-Μάλεκ αλ Χούθι.
«Η χώρα μας θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις της μέχρι να φτάσουν τρόφιμα και φάρμακα στους κατοίκους της Γάζας», είπε.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι επιπτώσεις της τελευταίας κλιμάκωσης με τις ΗΠΑ και τη Βρετανία θα αποδειχθεί αντιπαραγωγική και δεν θα επηρεάση τη «βούληση και την αποφασιστικότητά μας».
- Ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει την παρουσία της στην αγορά της Ινδίας, δηλώνει ο Πούτιν
- Συντριβή μεταγωγικού στο Μπέλγκοροντ: Η Ρωσία λέει πως η Ουκρανία είχε προειδοποιηθεί για την πτήση 15 λεπτά νωρίτερα - Το Κίεβο ζητά διεθνή έρευνα
- Το Κίεβο θα αρχίσει την κατασκευή 4 νέων πυρηνικών αντιδραστήρων - Δύο θα στηριχθούν σε ρωσικής κατασκευής εξοπλισμό
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.