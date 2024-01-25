Ο Χριστόδουλος (Χρήστος) Προκοπίου, ανέλαβε καθήκοντα Senior Manager στον κλάδο ασφάλισης του Marine στην Howden Ελλάδας.

Όπως ανακοίνωσε η Howden Ελλάδας, μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων στην Ελλάδα, ο κ. Προκοπίου, μέχρι τώρα απασχολούνταν στο underwriting σε διάφορες κατηγορίες ασφάλισης, όπως Marine & Cargo, Aviation, Specie, Property, Liability και Surety bonds.

O κλάδος του Marine της Howden αποτελείται συνολικά από 10 στελέχη που απασχολούνται στο H&M, Yachts και General Marine.

Η επαγγελματική πορεία του κ. Προκοπίου ξεκίνησε το 2002 στον τομέα της ναυτιλίας και έναν χρόνο αργότερα εντάχθηκε στον χώρο των ασφαλίσεων. Συγκεκριμένα, διετέλεσε Marine Underwriter στην Αιγαίον Ασφαλιστική, Deputy Hull Underwriting Manager στην Hellenic Hull Association, Director στην Vester Insurance Brokers και Τεχνικός Διευθυντής στην Karavias Underwriting Agency.

Ο Χρήστος Προκοπίου κατέχει πτυχίο B.Sc Mathematics with Insurance και τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ΜΒΑ σε Banking & Finance από το Πανεπιστήμιο Μπάνγκορ (Bangor) της Ουαλίας, ενώ παράλληλα έχει και καριέρα 15 ετών ως καθηγητής και εισηγητής σε συνέδρια, εκπαιδευτικά σεμινάρια καθώς και εκπαιδευτικά ιδρύματα ως διδάσκων Μαθηματικά, Στατιστική, Μακρο-Μικροοικονομία και όλα τα είδη της θαλάσσιας ασφάλισης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

