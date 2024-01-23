Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες τόνισε σήμερα πως «η κατηγορηματική και επαναλαμβανόμενη απόρριψη της λύσης των δύο κρατών από τα ανώτερα κλιμάκια της ισραηλινής κυβέρνησης είναι απαράδεκτη», απευθύνοντας παράλληλα έκκληση στο Ισραήλ να επιτρέψει την παράδοση περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

«Η άρνηση του δικαιώματος του παλαιστινιακού λαού να αποκτήσει κράτος θα μπορούσε να παρατείνει επ’ αόριστον μια σύγκρουση που αντιπροσωπεύει σημαντική απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια», είπε ο γγ του ΟΗΕ και συμπλήρωσε: «Το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να αποκτήσει δικό του, ανεξάρτητο κράτος πρέπει να αναγνωριστεί από όλους. Κάθε άρνηση της λύσης των δύο κρατών από οποιαδήποτε πλευρά πρέπει να απορριφθεί σθεναρά».

«Η ισραηλινή κατοχή πρέπει να τελειώσει», διεμήνυσε ο Αντόνιο Γκουτέρες, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για «άμεση κατάπαυση του πυρός» για ανθρωπιστικούς λόγους.

«Ολόκληρος ο πληθυσμός της Γάζας βρίσκεται αντιμέτωπος με καταστροφή» που δεν έχει προηγούμενο στη σύγχρονη ιστορία, είπε ο Γκουτέρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη συλλογική τιμωρία του παλαιστινιακού λαού», υπογράμμισε.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες είπε επίσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι η ανθρωπιστική κρίση στον παλαιστινιακό θύλακα προκαλεί αποτροπιασμό και ότι «οι κάτοικοι της Γάζας δεν κινδυνεύουν μόνο να σκοτωθούν ή να τραυματιστούν από τους ανελέητους βομβαρδισμούς, αλλά έχουν αυξημένες πιθανότητες να προσβληθούν από λοιμώδεις νόσους όπως ηπατίτιδα Α, δυσεντερία και χολέρα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

