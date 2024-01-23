Η Emma Stone για τις 11 υποψηφιότητες του Poor Things στα Oscar 2024

«Είμαι πέρα για πέρα ευγνώμων στην Ακαδημία που με συμπεριέλαβε τόσο ως ηθοποιό όσο και ως παραγωγό σε αυτή την ομάδα εξαιρετικών υποψηφίων και που αναγνώρισε την ταινία μας σε τόσες πολλές κατηγορίες», ανέφερε σε δήλωσή της στο CNN η Έμμα Στόουν, πρωταγωνίστρια στο «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου που είναι υποψήφιο σε 11 κατηγορίες για τα φετινά Όσκαρ.

«Η ομάδα των καλλιτεχνών που συνέβαλαν στο Poor Things έδωσε τα πάντα και είμαι για πάντα ευγνώμων για την ευκαιρία να υποδυθώ την Bella και να δω τον κόσμο μέσα από τα μάτια της» πρόσθεσε μεταξύ άλλων, δίνοντας συγχαρητήρια στους συντελεστές και τον Γιώργο Λάνθιμο, τον οποίο χαρακτήρισε «καπετάνιο του πλοίου».

