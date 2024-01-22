Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή πρόταση για μια ειρηνευτική διαδικασία που θα βασίζεται στη λύση των δύο κρατών και η ανάγκη να αυξηθεί η ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, ήταν τα θέματα που συζήτησαν οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ σε ξεχωριστές διαβουλεύσεις που είχαν στις Βρυξέλλες με τους ομολόγους τους από το Ισραήλ, την Παλαιστινιακή Αρχή, την Αίγυπτο, την Ιορδανία και τη Σαουδική Αραβία.

Όπως δήλωσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ μετά το πέρας των εργασιών του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, στις συναντήσεις αυτές έγινε μια εφ' όλης της ύλης συζήτηση, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης της ΕΕ που στηρίζει τη λύση δύο κρατών και τις προπαρασκευαστικές εργασίες για μια Διάσκεψη για την Ειρήνη. Όμως με βάση τα όσα δήλωσε ο Μπορέλ, το Ισραήλ αρνείται να εξετάσει αυτή τη λύση που για τους Ευρωπαίους θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη ειρήνης στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, ο Zοζέπ Μπορέλ ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, έδειξε στους Ευρωπαίους ομολόγους του κάποια βίντεο που «ελάχιστη σχέση είχαν με αυτά που συζητούσαμε». Το ένα αφορούσε κάποια σχέδια για ένα «τεχνητό νησί» στις ακτές της Γάζας, είπε ο Ζ. Μπορέλ και το άλλο την κατασκευή ενός σιδηρόδρομου που θα συνδέει τη Μέση Ανατολή με την Ινδία. «Νομίζω ότι ο Ισραηλινός υπουργός θα μπορούσε να αξιοποιήσει καλύτερα τον χρόνο του και να επικεντρωθεί στην ασφάλεια της χώρας του», δήλωσε σκωπτικά ο Ζ. Μπορέλ, προσθέτοντας ότι όλα τα κράτη-μέλη κατέστησαν σαφές πως η μόνη λύση για βιώσιμη διαρκή ειρήνη που θα διασφαλίζει την ασφάλεια του Ισραήλ και την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονες είναι αυτή των δύο κρατών.

«Συζητάμε για ειρήνη μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία - για λύση δύο κρατών», τόνισε ο Μπορέλ. «Δεν συμφωνούν όλοι με αυτή τη λύση», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι ένας εξ' αυτών είναι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά αυτό όπως είπε «δεν είναι καινούριο, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε εδώ και 30 χρόνια». Αν το Ισραήλ δεν θέλει αυτή τη λύση θα είναι δύσκολο να συμμετάσχει στις συζητήσεις, όμως αυτό δεν σταματά εμάς τους υπόλοιπους να τις προχωρήσουμε, ανέφερε ο Ζ. Μπορέλ. «Δεν μπορούμε να είμαστε διστακτικοί», είπε, τονίζοντας ότι η λύση δύο κρατών είναι η μόνη δυνατή έκβαση σύμφωνα με ένα μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τέλος, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας ανέφερε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, επισημαίνοντας ότι λιγότερα από 100 φορτηγά διασχίζουν ημερησίως τον παλαιστινιακό θύλακα, έναντι περισσοτέρων από 500 που έφταναν ημερησίως υπό κανονικές συνθήκες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.