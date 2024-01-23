ΗΠΑ: Σε απεργία προχώρησαν οι δημοσιογράφοι του ομίλου Condé Nast

Τετρακόσιοι δημοσιογράφοι και άλλοι εργαζόμενοι στον όμιλο Condé Nast, στον οποίο ανήκουν πολλά περιοδικά μόδας και ιστότοποι (Vanity Fair, Vogue, GQ), κατέβηκαν σε απεργία σήμερα, διαμαρτυρόμενοι για τους όρους ενός σχεδίου απολύσεων, με φόντο το νέο κύμα κατάργησης θέσεων εργασίας σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι δημοσιογράφοι επέλεξαν για την απεργία τους την ημέρα της ανακοίνωσης των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Όσκαρ και κάλεσαν τους χρήστες του διαδικτύου να μην επισκέπτονται, σε ένδειξη αλληλεγγύης, τους ιστοτόπους των περιοδικών Vanity Fair, Vogue, GQ, Bon Appétit, Glamour, Architectural Digest και Teen Vogue.

Περίπου 100 απεργοί διαδήλωσαν, υπό βροχή, το πρωί, έξω από το κτίριο One World Trade Center, όπου έχει την έδρα του ο όμιλος, ανέφερε ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Τους τρεις τελευταίους μήνες ο αγώνας για τους συναδέλφους μας που περιλαμβάνονται στη λίστα των απολύσεων μας έφερε σήμερα εδώ», είπε ένας εκπρόσωπος του συνδικάτου Condé Nast Union, ο Μπεν Ντιούι.

Ο όμιλος Condé Nast ανακοίνωσε τον Νοέμβριο ότι σκόπευε να απολύσει το 5% του προσωπικού του, δηλαδή περίπου 300 άτομα. Το συνδικάτο, που ιδρύθηκε το 2022, κατηγορεί τη διεύθυνση ότι έχει βάλει στο στόχαστρο το 20% των μελών του, δηλαδή 94 άτομα στο σύνολο των 300. Την περασμένη εβδομάδα το συνδικάτο προσέφυγε στην ομοσπονδιακή υπηρεσία που είναι αρμόδια για το δικαίωμα στην εργασία, καταγγέλλοντας τις «δόλιες πρακτικές» της διεύθυνσης του ομίλου.

Οι συντακτικές ομάδες των περιοδικών ανησυχούν ιδίως από την ανακοίνωση ότι ο μουσικός ιστότοπος Pitchfork θα συγχωνευτεί με το ανδρικό περιοδικό GQ. Εκτός από τις απολύσεις προσωπικού που προβλέπονται, οι δημοσιογράφοι φοβούνται ότι ο Pitchfork θα απολέσει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του.

Και άλλοι ειδησεογραφικοί όμιλοι έχουν ανακοινώσει απολύσεις το τελευταίο διάστημα. Ο όμιλος The Arena Group σκοπεύει να απολύσει το μεγαλύτερο μέρος της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Sports Illustrated ενώ στην εφημερίδα Los Angeles Times αναμένεται ότι θα γίνουν περίπου 100 απολύσεις.

Το 2023 σε μείωση προσωπικού προχώρησαν η εφημερίδα Washington Post, το δημόσιο ραδιόφωνο NPR και ο όμιλος Vox.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

