Γάζα: Η Oxfam κατηγορεί το Ισραήλ πως εμποδίζει «εσκεμμένα» την είσοδο βοήθειας

Η μη κυβερνητική οργάνωση Oxfam κατηγορεί το Ισραήλ πως εμποδίζει «εσκεμμένα» την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, είτε πρόκειται για τρόφιμα, ή για ιατρικό και φαρμακευτικό υλικό, κάτι που θυμίζει ότι αποτελεί παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

«Παρά τις ευθύνες του ως δύναμης κατοχής, οι πολιτικές και οι πρακτικές του Ισραήλ συνεχίζουν να εμποδίζουν και να υπονομεύουν, συστηματικά και εσκεμμένα, οποιαδήποτε μεγάλη διεθνή ανθρωπιστική αντίδραση στη Λωρίδα της Γάζας», τονίζεται σε έκθεση της ΜΚΟ.

Η ΜΚΟ καταγγέλλει ιδίως τα «αδικαιολόγητα αναποτελεσματικά» πρωτόκολλα επιθεώρησης των φορτίων της βοήθειας, που δημιουργούν καθυστερήσεις «είκοσι ημερών κατά μέσο όρο» ως την είσοδο των φορτηγών στον παλαιστινιακό θύλακο, κι ακόμη «τις επιθέσεις εναντίον προσωπικού ανθρωπιστικών οργανώσεων, δομών αρωγής και οχηματοπομπών με ανθρωπιστική βοήθεια».

Καταγγέλλει επίσης τον «καθημερινό» και «αυθαίρετο» αποκλεισμό διαφόρων ειδών που χαρακτηρίζονται «διπλής χρήσης», υλικού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί (και) για στρατιωτικούς σκοπούς.

Η ΜΚΟ εξηγεί πως σακούλες με νερό και κιτ ανάλυσης νερού απορρίφθηκαν «χωρίς λόγο» σε ένα από τα φορτία της, προτού εντέλει εγκριθούν κατόπιν.

Εξοπλισμός που είναι απόλυτα απαραίτητος για τη δουλειά του προσωπικού, όπως μέσα επικοινωνίας, προστασίας ή γεννήτριες για τη λειτουργία εγκαταστάσεων, υφίστανται επίσης «περιορισμούς».

Η Όξφαμ επισημαίνει επίσης τους «περιορισμούς της πρόσβασης» στους εργαζομένους ανθρωπιστικών οργανώσεων, ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Κατά τους αριθμούς της ΜΚΟ, μόλις 2.874 φορτηγά εισήλθαν στον θύλακο τον Φεβρουάριο, με άλλα λόγια «μόνο το 20% της καθημερινής βοήθειας» που έφθανε εκεί πριν από την 7η Οκτωβρίου.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο έδαφός του την 7η Οκτωβρίου, όταν έχασαν τη ζωή τους πάνω από 1.160 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Έκτοτε, τουλάχιστον 31.600 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, ενώ 1,7 εκατ. κάτοικοι επί συνόλου πληθυσμού 2,4 εκατ. έχουν εκτοπιστεί βίαια, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

«Οι συνθήκες που είδαμε στη Γάζα είναι χειρότερες κι από καταστροφικές», υπογράμμισε η Όξφαμ, την ώρα που ο παλαιστινιακός θύλακος βρίσκεται στα πρόθυρα γενικευμένου λιμού.

Προκειμένου να φθάσει περισσότερη βοήθεια, έχουν γίνει ρίψεις δεμάτων από τον αέρα, ενώ η διεθνής κοινότητα δημιουργεί επίσης θαλάσσιο διάδρομο για τις παραδόσεις τροφίμων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

