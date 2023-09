Κραυγή αγωνίας από τον ΟΗΕ: Αυξήθηκε ο αριθμός των ανθρώπων που λιμοκτονούν από το 2015 - Η ανθρωπότητα κινδυνεύει Κόσμος 19:06, 18.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

3

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Με τη διακήρυξή τους, που εγκρίθηκε ομόφωνα στη σημερινή σύνοδο πριν από την ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στηρίζουν τους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDG) που υιοθετήθηκαν το 2015