Κόσοβο: Πρώτα αναγνώριση από το Βελιγράδι και μετά η Ένωση Σερβικών Δήμων Κόσμος 18:02, 18.09.2023

Ο νέος γύρος διαλόγου ανάμεσα στο Βελιγράδι και την Πρίστινα που διεξήχθη στις 14 Σεπτεμβρίου, σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, στις Βρυξέλλες κατέληξε σε αποτυχία