Ο Μπάιντεν επιβεβαίωσε την απελευθέρωση «αθώων Αμερικανών» από το Ιράν και ανακοίνωσε νέες κυρώσεις στην Τεχεράνη Κόσμος 18:02, 18.09.2023

Την απελευθέρωση Αμερικανών από το Ιράν επιβεβαίωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ ανακοίνωσε νέες κυρώσεις στον πρώην πρόεδρο και την υπηρεσία πληροφοριών του Ιράν για παράνομη κράτηση πολιτών