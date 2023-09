ΗΠΑ: Ο Τζο Μπάιντεν θα παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ Κόσμος 18:22, 12.09.2023 linkedin

Ο Μπάιντεν, που μόλις επέστρεψε από μια περιοδεία στην Ασία, θα εκφωνήσει την ομιλία του στις 19 Σεπτεμβρίου, την πρώτη ημέρα της διήμερης παρουσίας του στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ