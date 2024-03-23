ΟΗΕ: Αναβλήθηκε για τη Δευτέρα η ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Η ψηφοφορία που προβλεπόταν να διεξαχθεί σήμερα, Σάββατο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για νέο σχέδιο απόφασης που αξιώνει «άμεση» κατάπαυση του πυρός στη Γάζα αναβλήθηκε για τη Δευτέρα, προκειμένου να γίνουν προσπάθειες για να αποφευχθεί νέα αποτυχία μετά την απόρριψη αμερικανικού σχεδίου απόφασης χθες, Παρασκευή, δήλωσαν διπλωματικές πηγές στο AFP.

Χθες, η Ρωσία και η Κίνα άσκησαν βέτο σε σχέδιο απόφασης που είχαν προτείνει οι ΗΠΑ, το οποίο υπογράμμιζε την «ανάγκη» για «άμεση κατάπαυση του πυρός» στη Γάζα συνδεόμενη με διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς μετά την αιματηρή και άνευ προηγουμένου επίθεση μαχητών της στις 7 Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος.

Ορισμένοι παρατηρητές είδαν στο κείμενο αυτό σημαντική εξέλιξη όσον αφορά τη θέση της Ουάσινγκτον, η οποία δέχεται πιέσεις να περιορίσει την υποστήριξή της προς το Ισραήλ.

Οκτώ από τα 10 μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (Αλγερία, Μάλτα, Μοζαμβίκη, Γουιάνα, Σλοβενία, Σιέρα Λεόνε, Ελβετία, Ισημερινός) εργάστηκαν για την κατάρτιση του νέου σχεδίου απόφασης, επί του οποίου αναμενόταν να διεξαχθεί σήμερα ψηφοφορία.

Η τελευταία εκδοχή του, στην οποία εξασφάλισε πρόσβαση το AFP και η οποία υποστηρίζεται από την ομάδα αραβικών κρατών, «αξιώνει άμεση κατάπαυση του πυρός για τον μήνα του Ραμαζανιού (…) που θα οδηγήσει σε διαρκή κατάπαυση του πυρός», την ώρα που η ισραηλινή επίθεση στη Γάζα έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 32.000 ανθρώπους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Ζητεί επίσης την «άνευ όρων» απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα και την άρση «όλων των εμποδίων» για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ωστόσο η Αμερικανίδα πρεσβευτής στον ΟΗΕ Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ προειδοποίησε ότι το κείμενο αυτό θέτει σε κίνδυνο, σύμφωνα με την ίδια, τις διπλωματικές προσπάθειες στο πεδίο με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός με αντάλλαγμα την απελευθέρωση ομήρων.

«Στη σημερινή του μορφή, το κείμενο αυτό δεν υποστηρίζει τις ευαίσθητες διπλωματικές προσπάθειες στην περιοχή. Ακόμη χειρότερα, θα μπορούσε να δώσει μια δικαιολογία στη Χαμάς για να απορρίψει τη συμφωνία που βρίσκεται στο τραπέζι» των διαπραγματεύσεων, προειδοποίησε χθες η ίδια.

Ως εκ τούτου οι ΗΠΑ ζήτησαν τροποποιήσεις στο κείμενο, δήλωσαν στο AFP διπλωματικές πηγές στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε. Και για να επιτραπεί η συνέχιση των διαπραγματεύσεων, οι οποίες αφορούν κυρίως το θέμα της σύνδεσης της κατάπαυσης του πυρός με την απελευθέρωση των ομήρων, η ψηφοφορία επί του νέου σχεδίου αναβλήθηκε για τη Δευτέρα, διευκρίνισαν οι πηγές αυτές.

Βαθειά διχασμένο για το ισραηλινο-παλαιστινιακό ζήτημα εδώ και χρόνια, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει μπορέσει να υιοθετήσει από τις 7 Οκτωβρίου για το ζήτημα αυτό μόνον δύο αποφάσεις (από τις οκτώ που είχαν τεθεί σε ψηφοφορία), κυρίως ανθρωπιστικές. Χωρίς μεγάλα αποτελέσματα, έπειτα από πεντέμισι μήνες πολέμου, η εισροή βοήθειας στην πολιορκούμενη Γάζα παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκής, την ώρα που πλανάται η απειλή λιμού.

Πηγή: skai.gr

