Οι Χούθι πρόβλημα παγκόσμιας οικονομικής σημασίας

Της Αθηνάς Παπακώστα

Οι επιθέσεις κατά πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από τους σιίτες αντάρτες Χούθι της Υεμένης τρομάζει μερικές εκ των κορυφαίων ναυτιλιακών εταιρειών και πετρελαϊκών κολοσσών διεθνώς και ανακατευθύνουν το παγκόσμιο εμπόριο και τον ενεργειακό εφοδιασμό μακριά από μία κρίσιμη διαδρομή που αναμένεται να πυροδοτήσει καθυστερήσεις και αυξήσεις τιμών.

Η ΒΡ χθες, Δευτέρα, ανακοίνωσε ότι σταματά «προσωρινά» όλες τις διελεύσεις πλοίων μέσω της Ερυθράς Θάλασσας περιγράφοντας την εν λόγω απόφαση ως «προληπτική διακοπή» υπογραμμίζοντας ότι «η ασφάλεια και η προστασία των ανθρώπων και εκείνων που εργάζονται για λογαριασμό μας αποτελούν προτεραιότητα της BP».

Χθες οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου ακολούθησαν την ανηφόρα με τα νεύρα των αγορών να παραμένουν τεντωμένα αφού και τη Δευτέρα οι Χούθι επιβεβαίωσαν δύο νέες επιθέσεις οι οποίες προστίθενται στην ήδη μακρά λίστα επιθέσεων το τελευταίο χρονικό διάστημα κατά φορτηγών πλοίων και πετρελαιοφόρων τα οποία φέρονται να σχετίζονται με ισραηλινά συμφέροντα ή να κινούνται με προορισμό το Ισραήλ και διέρχονται από τα στενά του Μπαμπ ελ Μαντέμπ με κατεύθυνση βόρεια προς την Ερυθρά Θάλασσα και τη Διώρυγα του Σουέζ από όπου περνά το 10% του παγκόσμιου εμπορίου.

Οι επιθέσεις των Χούθι γίνονται στο πλαίσιο αντιποίνων για τη χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας κι έχουν πολλές φορές αναχαιτιστεί από αμερικανικά πολεμικά πλοία. Μέχρι στιγμής, οι ναυτιλιακές εταιρείες Evergreen, Maersk, Mediterranean Shipping Company, Hapag-Lloyd και CMA-CGM είναι μεταξύ των εταιρειών που έχουν αναστείλει τις διελεύσεις πλοίων μέσω της Ερυθράς Θάλασσας.

Με τα νέα δεδομένα η ρότα των πλοίων αλλάζει και θα πρέπει – προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους – να περάσουν γύρω από το Ακρωτήρι της Καλής Ελπίδας γεγονός το οποίο θα αυξήσει το κόστος του εμπορίου και θα επηρεάσει και τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Σύμφωνα με τους αναλυτές, βραχυπρόθεσμα αναμένονται αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων αλλά αυτές, σημειώνουν, θα εξαρτηθούν από το πόσο θα διαρκέσει η κρίση ασφαλείας.

Στην περίπτωση που η κρίση κορυφωθεί η Αίγυπτος που αναμετράται με υψηλό πληθωρισμό και ένα αποδυναμωμένο εθνικό νόμισμα θα επηρεαστεί άμεσα καθώς βασίζεται για τα έσοδά της σε μεγάλο βαθμό από τα τέλη διέλευσης στη Διώρυγα του Σουέζ.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών σε συνέντευξη Τύπου από το Ισραήλ όπου και πραγματοποίησε νέα επίσκεψη τη Δευτέρα ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει σήμερα, Τρίτη, σε σύσκεψη ομολόγους του προκειμένου να αντιμετωπίσουν την απειλή των Χούθι για τη ναυσιπλοΐα. «Αυτές οι επιθέσεις είναι απερίσκεπτες, επικίνδυνες και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο», τόνισε χαρακτηριστικά συμπληρώνοντας ότι «αναλαμβάνουμε δράση για τη δημιουργία διεθνούς συνασπισμού για την αντιμετώπιση της απειλής».

Αργότερα, από το Μπαχρέιν, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε ότι στον συνασπισμό αυτόν θα συμμετέχουν το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Ισπανία, το Μπαχρέιν και οι Σεϋχέλλες. Η επιχείρηση θα ονομάζεται «Φύλακας Ευημερίας» και θα περιλαμβάνει τη διεξαγωγή κοινών περιπολιών στη νότια Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν. «Πρόκειται για μία διεθνή πρόκληση η οποία απαιτεί συλλογική δράση», τόνισε χαρακτηριστικά ο Όστιν.

Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν και από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να αναλάβει δράση κατά των επιθέσεων. Σε επιστολή που απέστειλε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Λίντα Τόμας Γκρίνφιλντ, τονίζει ότι οι επιθέσεις των Χούθι «απειλούν τα ναυτιλιακά δικαιώματα, τις ελευθερίες, τη διεθνή θαλάσσια ασφάλεια και το διεθνές εμπόριο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.