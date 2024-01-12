Η αρχή Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) έλαβε πολλαπλές αναφορές σήμερα για μικρά σκάφη που προσέγγιζαν ένα εμπορικό πλοίο 80 ναυτικά μίλια (148 χιλιόμετρα) νοτιοανατολικά του λιμανιού Άντεν της Υεμένης.

"Δύο μικρά σκάφη αναφέρεται ότι ακολούθησαν ένα εμπορικό πλοίο για πάνω από μία ώρα", γράφει το συμβουλευτικό σημείωμα, προσθέτοντας ότι το πλοίο ανέφερε πως δεν εθεάθησαν όπλα.

Ένα περιστατικό είχε αναφερθεί νωρίτερα σήμερα περίπου 90 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του λιμανιού Άντεν στην Υεμένη.

Η UKMTO ανακοίνωσε ότι οι αρχές διεξάγουν έρευνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

