Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται στη Λωρίδα της Γάζας - Πένθιμα Χριστούγεννα στη Βηθλεέμ

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ συνεχίζονται στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ξημερώνει η 80η ημέρα του πολέμου, με τους αμάχους στα όρια του λιμού και τα Χριστούγεννα πένθιμα για τους Παλαιστίνιους της Βηθλεέμ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αμαυρωμένα από τη σύρραξη.

Στη Λωρίδα της Γάζας δεν υπήρξε καμιά ανάπαυλα την παραμονή των Χριστουγέννων. Τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό στη Χαν Γιούνις (νότια), ενώ στο κεντρικό τμήμα του θυλάκου εξαπολύθηκαν κάπου 50 αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί.

Το σαββατοκύριακο ήταν εξαιρετικά πολυαίμακτο στον μικρό θύλακο με μεγάλο υπερπληθυσμό, όπου κυβερνά από το 2007 η Χαμάς, παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα που χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική» οργάνωση το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Τουλάχιστον 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό στον καταυλισμό προσφύγων αλ Μαγάζι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τον απολογισμό αυτόν με ανεξάρτητο τρόπο.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο περίπου δεκαπέντε στρατιωτικών του μέσα σε τρεις ημέρες, αυξάνοντας τον επίσημο απολογισμό των απωλειών του στις 154 αφότου άρχισε χερσαίες επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας την 27η Οκτωβρίου. Μερίδα του ισραηλινού Τύπου θεωρεί υποτιμημένο τον αριθμό αυτό.

«Πληρώνουμε πολύ βαρύ τίμημα στον πόλεμο, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να συνεχίσουμε να μαχόμαστε», είπε χθες ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Είμαστε αντιμέτωποι με τέρατα», επέμεινε στο χριστουγεννιάτικο διάγγελμά του. «Αυτή είναι μάχη όχι μόνο του Ισραήλ εναντίον αυτών των βαρβάρων, αλλά επίσης μάχη του πολιτισμού εναντίον της βαρβαρότητας».

Άφαντο το πνεύμα των Χριστουγέννων

«Εν μέσω του πολέμου, κανένας δεν αισθάνεται το εορταστικό πνεύμα», στέναξε ο Φάντι Σάγεχ, παλαιστίνιος χριστιανός που έκανε ρεβεγιόν σε μονάδα τεχνητού νεφρού, στο νοσοκομείο της Χαν Γιούνις, όπου ο στρατός διεμήνυσε την περασμένη εβδομάδα πως θα εντατικοποιούσε τις επιχειρήσεις του.

«Προσευχόμαστε στον Θεό να σταματήσει γρήγορα αυτόν τον πόλεμο, να σταματήσει αυτές τις σφαγές», πρόσθεσε ο εκτοπισμένος νεφροπαθής, που χωρίστηκε με την υπόλοιπη οικογένειά του: οι άλλοι έμειναν στην πόλη της Γάζας.

Ο πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή σε 20.424 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησε χθες το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Ανάγκασε 1,9 εκατομμύρια κατοίκους του παλαιστινιακού θυλάκου —με άλλα λόγια το 85% του πληθυσμού— να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού της βραχίονα σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, όταν σκοτώθηκαν 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημες ισραηλινές ανακοινώσεις.

Οι παλαιστίνιοι μαχητές πήραν επίσης ομήρους κάπου 250 ανθρώπους, 120 και πλέον εκ των οποίων παραμένουν σε αιχμαλωσία στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

«Πρέπει να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο και να γυρίσουμε σελίδα», δήλωσε ο πατριάρχης των Λατίνων του πατριαρχείου Ιεροσολύμων Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, που πήγε να γιορτάσει τα Χριστούγεννα στη Βηθλεέμ, στην Δυτική Όχθη, με την ασπρόμαυρη παλαιστινιακή μαντίλα, την κουφίγια, περασμένη στον λαιμό.

Στην πόλη όπου κατά τη χριστιανική παράδοση γεννήθηκε ο Ιησούς, οι εορτασμοί των Χριστουγέννων πρακτικά ακυρώθηκαν με απόφαση των δημοτικών αρχών και κυριαρχεί ατμόσφαιρα θλίψης.

Μπροστά στη βασιλική της Γεννήσεως, δεν στήθηκε φάτνη φέτος: η Μαρία και ο Ιωσήφ αναπαριστώνται με γκρίζα αγάλματα, ανάμεσα σε συντρίμμια, πίσω από αγκαθωτά συρματοπλέγματα.

«Είναι πολύ δύσκολο να γιορτάσεις κάτι όταν ο λαός μας πεθαίνει», συνόψισε η Νικόλ Ναζάρ, δεκαοκτάχρονη φοιτήτρια.

«Αποτυχημένη λογική»

«Η καρδιά μας απόψε βρίσκεται στη Βηθλεέμ», είπε ο πάπας Φραγκίσκος κατά τη λειτουργία της παραμονής των Χριστουγέννων στη Ρώμη χθες, στηλιτεύοντας την «αποτυχημένη λογική του πολέμου».

Στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, η Ίσρα αλ Αούφ ξέσπασε, έπειτα από αεροπορικό βομβαρδισμό στη συνοικία όπου βρήκε καταφύγιο.

«Φτάνουν πια τα δεινά! Σταματήστε να κάνετε να υποφέρουν αυτά τα παιδιά, σταματήστε να τους επιβάλλετε οδυνηρό μέλλον», είπε η 27χρονη. «Στο λέω, Νετανιάχου, κάθε παιδί (...) θα μεγαλώσει θέλοντας να εκδικηθεί τον πατέρα του, τη μητέρα του, τον θείο του (...) Στρατός ολόκληρος θα μεγαλώσει με τη διακαή επιθυμία να εκδικηθεί ξανά το Ισραήλ, σταματήστε!»

Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει καταστροφική: τα περισσότερα νοσοκομεία έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και, μέσα στις επόμενες έξι εβδομάδες, το σύνολο του πληθυσμού του θυλάκου διατρέχει κίνδυνο να υποστεί οξεία διατροφική ανασφάλεια ως λιμό, προειδοποιεί ο ΟΗΕ.

«Ο αποδεκατισμός του συστήματος υγείας της Γάζας είναι τραγωδία», τόνισε χθες ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους μέσω X (του πρώην Twitter).

Ενώ παρά την απόφαση που έλαβε την Παρασκευή το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητώντας να υπάρξει να υπάρξει «άμεση» διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας «σε μεγάλη κλίμακα» στον πληθυσμό του θυλάκου, που απειλείται κατά μεγάλο μέρος να λιμοκτονήσει, δεν έχει καταγραφεί ως αυτό το στάδιο κάποια αξιόλογη αύξηση.

Ο ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι η Πολεμική Αεροπορία του χασεμιτικού βασιλείου προχώρησε στη ρίψη βοήθειας για τους περίπου 800 ανθρώπους που έχουν καταφύγει στην εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Από την πλευρά τους, οι μεσολαβητές, η Αίγυπτος και το Κατάρ, προσπαθούν ακόμη να επιτύχουν συμβιβασμό που θα επιτρέψει την είσοδο περισσότερης βοήθειας, την απελευθέρωση ομήρων και την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές.

Η ανακωχή μιας εβδομάδας στα τέλη Νοεμβρίου επέτρεψε να αφεθούν ελεύθεροι 105 όμηροι και, σε αντάλλαγμα, 240 παλαιστίνιοι φυλακισμένοι σε ισραηλινές φυλακές.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ, ο ηγέτης του ένοπλου κινήματος αυτού, συμμάχου της Χαμάς, έφθασε στο Κάιρο, επικεφαλής αντιπροσωπείας.

Βασανιστήρια;

Χθες ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως εντόπισε «αποθήκη όπλων πλάι σε σχολεία, ισλαμικό τέμενος και ιατρικό κέντρο», όπου βρίσκονταν, κατ’ αυτόν, «ζώνες με εκρηκτικά προσαρμοσμένες για παιδιά, δεκάδες οβίδες για ολμοβόλα, εκατοντάδες χειροβομβίδες και υλικό αναγνώρισης και συλλογής πληροφοριών».

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεών του, ο Τσαχάλ ανακοίνωσε πως συνέλαβε «πρόσωπα που υπήρχαν υποψίες πως εμπλέκονται σε τρομοκρατικές δραστηριότητες».

«Όσοι αποδεικνύεται ότι δεν ενέχονται σε τρομοκρατικές δραστηριότητες αφήνονται ελεύθεροι», πρόσθεσε.

Όμως Παλαιστίνιοι που αφέθηκαν ελεύθεροι αφού συνελήφθησαν στη Λωρίδα της Γάζας είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως υπέστησαν βασανιστήρια, κάτι που διέψευσε ο ισραηλινός στρατός.

«Μας κράταγαν με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα δυο ημέρες. Δεν είχαμε τίποτα ούτε να πιούμε ούτε να φάμε, δεν μας άφηναν να πάμε στις τουαλέτες, μόνο μας χτύπαγαν, μας χτύπαγαν (...)», αφηγήθηκε ο Νάγεφ Αλί, 22 ετών.

Η Χαμάς κάλεσε χθες τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού να διενεργήσει έρευνα για τις συλλήψεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

