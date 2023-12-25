Ο ΠΟΥ καταγγέλλει τον «αποδεκατισμό» του συστήματος υγείας στη Λωρίδα της Γάζας

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) κατήγγειλε χθες Κυριακή τον «αποδεκατισμό» του συστήματος υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, που υφίσταται πελώρια καταστροφή στον πόλεμο, κι επανέλαβε την έκκλησή του να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός.

«Ο αποδεκατισμός του συστήματος υγείας της Γάζας είναι τραγωδία», τόνισε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους μέσω X (του πρώην Twitter).

Ο ΠΟΥ κρούει εδώ και καιρό τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση του συστήματος υγείας αφού ξέσπασε ο πόλεμος, ο πιο αιματηρός που έχει βιώσει ποτέ η Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την επίθεση, επίσης την πιο αιματηρή στην ισραηλινή ιστορία, μαχητών της Χαμάς σε νότιους τομείς του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου.

Μέλη των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, σκότωσαν περίπου 1.140 ανθρώπους εκείνη την ημέρα, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημες ισραηλινές ανακοινώσεις, ενώ πήραν άλλους περίπου 250 ομήρους, 120 και πλέον εκ των οποίων παραμένουν σε αιχμαλωσία στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξαπέλυσε έκτοτε το Ισραήλ, ιδίως οι μαζικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί, έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 20.424 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Γάζα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ΠΟΥ υπογράμμιζε ότι δεν έχει πλέον απομείνει κανένα νοσοκομείο σε λειτουργία στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Έπειτα από αποστολές την περασμένη εβδομάδα σε δυο νοσοκομεία που υπέστησαν εκτεταμένες καταστροφές στον βορρά —Ας Σίφα, Αλ Αχλί—, στελέχη του ΠΟΥ περιέγραψαν «αφόρητες» εικόνες: ασθενείς εγκαταλελειμμένους, ακόμα και μικρά παιδιά, καθώς δεν μπορούν πλέον να τους προσφερθούν ούτε περίθαλψη, ούτε καν φαγητό και νερό.

Πολλά νοσοκομεία, παρότι θεωρητικά προστατεύονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, έχουν χτυπηθεί επανειλημμένα από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας από το ξέσπασμα της σύρραξης.

Ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, καταγγέλλει ότι η Χαμάς έχει διανοίξει υπόγειες σήραγγες κάτω από νοσοκομεία και ότι χρησιμοποιεί ιατρικές εγκαταστάσεις ως κέντρα διοίκησης στον θύλακο. Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα διαψεύδει την κατηγορία.

Ως την 20ή Δεκεμβρίου, ο ΠΟΥ κατέγραψε 246 επιθέσεις εναντίον δομών υγείας και ασθενοφόρων στη Λωρίδα της Γάζας, με απολογισμό 582 νεκρούς και 748 τραυματίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

