Στους 70 ανέρχονται οι νεκροί από τον αεροπορικό βομβαρδισμό του ισραηλινού στρατού στον προσφυγικό καταυλισμό Μαγκάζι της Γάζας, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Χαμάς Άσραφ αλ Κίντρα.

«Αυτό που συμβαίνει στο Μαγκάζι είναι μια σφαγή που διαπράττεται σε πυκνοκατοικημένη συνοικία», τόνισε.

Ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού είπε ότι εξετάζονται αυτές οι αναφορές.

Η Χαμάς, στην ανακοίνωση που εξέδωσε, χαρακτηρίζει «φρικιαστική σφαγή» το πλήγμα που το αποκαλεί «νέο έγκλημα πολέμου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

