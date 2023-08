Σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη στο Περού: Βρέθηκε ασύλητος τάφος 3.000 ετών (βίντεο)

Ο τάφος του «ιερέα της Pacopampa», ηλικίας 3.000 ετών, ανακαλύφθηκε πρόσφατα στο βόρειο Περού, σκορπίζοντας ενθουσιασμό στην επιστημονική κοινότητα καθώς ανασκάφθηκε ασύλητος.

Κάτω από έξι στρώματα τέφρας αναμεμειγμένα με μαύρο χώρα, οι αρχαιολόγοι βρήκαν ολόκληρο τον σκελετό του ιερέα, μαζί με δύο σφραγίδες και άλλες ιερές προσφορές προς τον νεκρό.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ανασκαφής Yuji Seki στο Reuters το μεγάλο μέγεθος του τάφου, σχεδόν 2 μέτρα σε διάμετρο και 1 μέτρο βάθος, ήταν "πολύ περίεργο", όπως και η θέση του σκελετού.

«Ο νεκρός θάφτηκε μπρούμυτα με το μισό σώμα του να προεξέχει και τα πόδια του σταυρωμένα» είπε ο αρχαιολόγος τονίζοντας ότι κατά πάσα πιθανότατα ο «ιερέα της Pacopampa ήταν ένας ηγέτης στην εποχή του».

Επιπλέον, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Πολιτισμού του Περού, πάνω στις σφραγίδες βρέθηκαν ίχνη αρχαίας τελετουργικής βαφής σώματος που χρησιμοποιούταν για άτομα της ελίτ.

