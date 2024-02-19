ΑΠΘ: Ουδεμία εμπλοκή Πρυτανικής αρχής στην εκκένωση της κατάληψης στη Νομικής

Kαμία εμπλοκή δεν είχε η πρυτανική αρχή στην εκκένωση της κατάληψης της Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε σήμερα από τις δυνάμεις της Αστυνομίας, όπως ξεκαθάρισε σε σχετική ανακοίνωσή της.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Πρυτανική Αρχή του ΑΠΘ ουδεμία εμπλοκή είχε στην επέμβαση που έγινε για την εκκένωση του κτιρίου της Νομικής Σχολής. Εδώ και δυο χρόνια, με τον νέο νόμο για τα ΑΕΙ, δεν απαιτείται άδεια ή και κλήση από τις πρυτανικές αρχές προς τις δημόσιες αρχές για να επέμβουν στον χώρο του πανεπιστημίου, όταν οι τελευταίες διαπιστώσουν ότι τελούνται αξιόποινες πράξεις. Η επέμβαση στο κτίριο της Νομικής Σχολής φαίνεται να έγινε σε αυτό το πλαίσιο.

Είναι αυτονόητο ότι αποβλέπουμε και αγωνιζόμαστε να επανέλθουν όλες οι πανεπιστημιακές λειτουργίες σε καθεστώς κανονικότητας. Για να διαφυλάξουμε το αγαθό της κοινωνικής ειρήνης επιθυμούμε, όμως, η επαναφορά αυτή να γίνεται με αποτελεσματικό τρόπο που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιομορφίες της περίστασης και την υφιστάμενη κατάσταση στα πανεπιστήμια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.