Ουκρανία: Αναχαιτίστηκε ρωσικός πύραυλος κρουζ στην Οδησσό

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε ρωσικό πύραυλο κρουζ που εκτοξεύτηκε το απόγευμα εναντίον της Οδησσού, στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας. Ωστόσο, συντρίμμια του πυραύλου προκάλεσαν ζημιές σε δύο κτίρια, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος εκτόξευσε τον πύραυλο τύπου X-59 (ή Kh-59) πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με την ενημέρωση της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Ένα πολυώροφο κτίριο στην Οδησσό και ένα ακατοίκητο οίκημα στην Οδησσό υπέστησαν ζημιές από συντρίμμια του καταρριφθέντος πυραύλου.

Σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται δύο χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

