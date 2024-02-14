Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε βομβαρδισμούς της Ρωσίας στη Σελίντοβε

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δώδεκα τραυματίστηκαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη σε ρωσικούς βομβαρδισμούς εναντίον της Σελίντοβε, κοντά στη Ντανιέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δημοτικού συμβουλίου μέσω Telegram, επλήγησαν εννιά κατοικίες και νοσοκομείο της πόλης, περίπου είκοσι χιλιόμετρα δυτικά της γραμμής του μετώπου.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που χάθηκαν είναι παιδί. Άλλα τέσσερα παιδιά συγκαταλέγονται στους τραυματίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με τον ουκρανό περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλασκίν, ο πρώτος βομβαρδισμός έγινε περί τις 23:30 και ο δεύτερος περί τη 01:00 (σ.σ. τοπικές ώρες και ώρες Ελλάδας).

Περίπου εκατό ασθενείς του νοσοκομείου που υπέστη ζημιές μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε άλλες δομές υγείας, στην Πόκροβσκ και στην Μίρνοχραντ, πρόσθεσε μέσω Telegram.

Καμιά πηγή δεν διευκρίνισε τι είδους πλήγματα έγιναν (του πυροβολικού, με πυραύλους, με drones, από βομβαρδιστικά...).

Η Σελίντοβε, που είχε περίπου 21.000 κατοίκους προπολεμικά, βρίσκεται σε σχετικά μικρή απόσταση από τη μεγάλη πόλη Ντανιέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, που έθεσαν υπό τον έλεγχό τους φιλορώσοι αυτονομιστές το 2014.

Εξάλλου, δυο ουκρανικά drones αναχαιτίστηκαν τη νύχτα από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα στον εναέριο χώρο της περιφέρειας Μπιέλγκοροντ της Ρωσίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ακόμη ένα πάνω από τη Βαρόνεζ και έξι πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας που επικαλείται το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Μπιέλγκοροντ Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ, γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.