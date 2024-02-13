Οι μισοί Αμερικανοί πιστεύουν ότι ο Μπάιντεν έλαβε ειδική μεταχείριση από τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς

Περίπου οι μισοί Αμερικανοί θεωρούν ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έλαβε ειδική μεταχείριση από τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, οι οποίοι αποφάσισαν την περασμένη εβδομάδα να μη διωχθεί για την κατηγορία που αντιμετώπιζε της αθέμιτης διατήρησης διαβαθμισμένων εγγράφων από την εποχή που ήταν γερουσιαστής και αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα, σύμφωνα με μια νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Σχεδόν 53% των ερωτηθέντων, συμπεριλαμβανομένων 29% των Δημοκρατικών, κατά την τετραήμερη δημοσκόπηση που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα συμφωνούν ότι "ο Μπάιντεν έλαβε ειδική μεταχείριση επειδή είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ".

Περίπου οι μισοί --46%-- ερωτηθέντες είπαν ότι γνωρίζουν τουλάχιστον σε ένα βαθμό τα σχόλια του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Χερ ότι η δίωξη του Μπάιντεν θα ήταν δύσκολη γιατί στα 81 του χρόνια ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα μπορούσε να παρουσιάσει τον εαυτό του στους ενόρκους ως "ένας συμπαθητικός, καλοπροαίρετος, ηλικιωμένος με ασθενή μνήμη".

Ο Μπάιντεν έχει καταγγείλει την έκθεση του Χερ, η οποία υπαινίσσεται ότι ο πρόεδρος έχει διαταραχές μνήμης.

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης υπογραμμίζουν τις ενδεχομένως κρίσιμες αδυναμίες που αντιμετωπίζει ο Μπάιντεν στη διεκδίκηση της επανεκλογής του.

Περίπου 78% των ερωτηθέντων -περιλαμβανομένων 71% των Δημοκρατικών-- πιστεύουν ότι ο Μπάιντεν, ήδη το γηραιότερο πρόσωπο-ένοικος του Λευκού Οίκου, είναι υπέργηρος για να κυβερνάει.

Πηγή: skai.gr

