Μετά την αποσύνδεση από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ) την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου, το πλήρωμα της Αποστολής Axiom 3 (Ax-3) προσθαλλάσσωσε με ασφάλεια το διαστημικό σκάφος SpaceX Dragon λίγο έξω από τις ακτές της Φλόριδας στις 8:30 π.μ. ώρα της Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ στις 9 Φεβρουαρίου 2024.

Η ερευνητική διαστημική αποστολή εκτοξεύτηκε με τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι και έφτασε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στις 20 Ιανουαρίου, με πλήρωμα τον πρώτο Τούρκο αστροναύτη Αλπέρ Γκεζεραβτζί και άλλα 3 μέλη από την Ιταλία, την Ισπανία και τη Σουηδία.

Με την επιστροφή του πληρώματος της Ax-3 ολοκληρώνεται επίσημα η πρώτη αποκλειστικά ευρωπαϊκή εμπορική αποστολή αστροναυτών και η τρίτη επανδρωμένη αποστολή της Axiom Space στον ΔΔΣ.

Κατά τη διάρκεια των 18 ημερών που η αποστολή Ax-3 έμεινε συνδεδεμένη στον ΔΔΣ, το πλήρωμά της διέμενε και εργαζόταν στο εργαστήριο σε τροχιά γύρω από τη Γη, πραγματοποιώντας περισσότερα από 30 διαφορετικά πειράματα και πάνω από 50 εργασίες μεγάλου βεληνεκούς.

Τα δεδομένα της έρευνας για τον άνθρωπο τα οποία συλλέχθηκαν στο πεδίο πριν και μετά την αποστολή καθώς και κατά τη διάρκεια της πτήσης θα συμβάλλουν στη βελτιωμένη κατανόηση της ανθρώπινης φυσιολογίας στη Γη και σε συνθήκες μικροβαρύτητας.

Η Axiom Space σχεδιάζει να στείλει μια τέταρτη αποστολή, την Αποστολή Axiom 4 (Ax-4), στον ΔΔΣ το νωρίτερο τον Οκτώβριο του 2024 από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στη Φλόριδα.

Πηγή: skai.gr

