Η υπό την πλειοψηφία των Δημοκρατικών Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε σήμερα πακέτο βοήθειας ύψους 95,34 δισεκ. δολαρίων για την Ουκρανία, το Ισραήλ και την Ταϊβάν, εν μέσω αυξανόμενων αμφιβολιών για την τύχη του νομοσχεδίου στην υπό τον έλεγχο των Ρεπουμπλικανών Βουλή των Αντιπροσώπων.

Οι γερουσιαστές ενέκριναν το μέτρο με ψήφους 70-29, υπερβαίνοντας το όριο των 60 ψήφων στο Σώμα και έστειλαν το νομοσχέδιο στη Βουλή. Είκοσι δύο Ρεπουμπλικανοί και οι περισσότεροι Δημοκρατικοί ψήφισαν υπέρ.

«Είναι οπωσδήποτε χρόνια, ίσως δεκαετίες, αφότου η Γερουσία πέρασε ένα νομοσχέδιο που επηρεάζει τόσο πολύ όχι μόνο την εθνική μας ασφάλεια, όχι μόνο την ασφάλεια των συμμάχων μας, αλλά [και] την ασφάλεια της δυτικής δημοκρατίας», είπε ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία Τσακ Σούμερ.

Η ψηφοφορία στη Γερουσία διεξήχθη πριν από την ανατολή του ηλίου (τοπική ώρα), αφού οκτώ σκληροπυρηνικοί Ρεπουμπλικανοί που εναντιώνονταν στη βοήθεια στην Ουκρανία επιδόθηκαν σε έναν μαραθώνιο ομιλιών για πάνω από έξι ώρες.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν καλεί το Κογκρέσο να επισπεύσει τη νέα βοήθεια προς την Ουκρανία και εταίρους των ΗΠΑ στον Ινδικό-Ειρηνικό, περιλαμβανομένης της Ταϊβάν, εδώ και μήνες. Μετά την επίθεση της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου, εναντίον του Ισραήλ, ζήτησε επίσης κονδύλια για τη σύμμαχο των ΗΠΑ, καθώς και ανθρωπιστική βοήθεια για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα.

Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει επίσης για ελλείψεις όπλων την ώρα που η Ρωσία συνεχίζει με ανανεωμένες επιθέσεις.

Και τα δύο σώματα του Κογκρέσου θα πρέπει να εγκρίνουν το νομοσχέδιο προτού ο Μπάιντεν μπορέσει να το υπογράψει ώστε να γίνει νόμος.

Ο Σούμερ είπε πως πιστεύει πως το μέτρο θα εξασφάλιζε την ίδια δικομματική υποστήριξη αν ετίθετο σε ψηφοφορία στη Βουλή.

Όμως φαίνεται πως είναι λίγες οι πιθανότητες να φθάσει στη Βουλή, όπου ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος Μάικ Τζόνσον είπε πως στερείται απαραίτητων κατά τους συντηρητικούς προβλέψεων προκειμένου να αναχαιτιστεί η εισροή αριθμού ρεκόρ μεταναστών κατά μήκος των συνόρων των ΗΠΑ με το Μεξικό.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει 61 δισ. δολάρια για την Ουκρανία, 14 δισ. δολάρια για το Ισραήλ στον πόλεμό του εναντίον της Χαμάς και 4,83 δισ. δολάρια για την υποστήριξη εταίρων στον Ινδικό-Ειρηνικό, περιλαμβανομένης της Ταϊβάν, και για την αποτροπή επίθεσης από την Κίνα.

Θα παρέχει επίσης 9,15 δισ. δολάρια σε ανθρωπιστική βοήθεια για τους αμάχους στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, την Ουκρανία και άλλες ζώνες συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο.

Οι Ρεπουμπλικάνοι ζητούν επί μήνες το νομοσχέδιο για την ξένη βοήθεια να περιλαμβάνει συνοριακούς περιορισμούς.

Όμως μια δικομματική συνοριακή συμφωνία, που αποτελούσε αντικείμενο πολύμηνων διαπραγματεύσεων, προσέκρουσε στην πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία μετά την απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον επικρατέστερο υποψήφιο του κόμματος για τον Λευκό Οίκο.

Ο Σούμερ αφαίρεσε την περασμένη εβδομάδα από το νομοσχέδιο την αναφορά στην ασφάλεια των συνόρων.

Ο Τραμπ, που ελπίζει ότι θα χρησιμοποιήσει το θέμα των συνόρων για να εκτοπίσει τον Μπάιντεν στις εκλογές του Νοεμβρίου, έστρεψε την κριτική του στο νομοσχέδιο για την ξένη βοήθεια λέγοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως η βοήθεια προς τους συμμάχους των ΗΠΑ θα πρέπει να πάρει τη μορφή δανείων.

Η βοήθεια προς την Ουκρανία αντιμετωπίζει ενάντιους ανέμους στη Βουλή, όπου ο Τραμπ ασκεί μεγαλύτερη επιρροή στους Ρεπουμπλικανούς που ελέγχουν το σώμα με μικρή πλειοψηφία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

