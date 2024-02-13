Ελλείψεις στο τσάι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι Βρετανοί λόγω της κρίσης στην Ερυθρά Θάλασσα

Ελλείψεις σε ορισμένα είδη τσαγιού ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι Βρετανοί λόγω των επιθέσεων των Χούθι στην Ερθυρά Θάλασσα και των προβλημάτων που έχουν δημιουργήσει στη ναυτιλία και στον εφοδιασμό.

Η βρετανική κοινοπραξία λιανικής πώλησης είπε ότι είχε δει «προσωρινή διακοπή» στον εφοδιασμό ορισμένων ποικιλιών μαύρου τσαγιού, αλλά και σε αρωματικά προϊόντα.

Οι εταιρείες έχουν προειδοποιήσει γενικά ότι η διάρκεια των διακοπών στη ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα θα καθορίσει εάν οι καταναλωτές έρθουν αντιμέτωποι με άδεια ράφια στην Ευρώπη.

Η προειδοποίηση για καθυστερήσεις είναι η πρώτη για ένα είδος τροφίμου, μετά από αρκετές παρόμοιες από τους λιανοπωλητές ρούχων λόγω των Χούθι, οι επιθέσεις των οποίων έχουν επιβραδύνει το εμπόριο μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.

Η Βρετανία, ο πέμπτος μεγαλύτερος εισαγωγέας τσαγιού στον κόσμο, προμηθεύεται περισσότερο από το ήμισυ του εισαγόμενου τσαγιού της από την Κένυα και την Ινδία, γεγονός που την καθιστά εξαρτημένη από τη διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας.

Το μη επεξεργασμένο τσάι αποστέλλεται στο Ηνωμένο Βασίλειο για επεξεργασία και συσκευασία, συμβάλλοντας στο να γίνει η Βρετανία ο 10ος μεγαλύτερος εξαγωγέας παγκοσμίως, σύμφωνα με το Institute of Export & International Trade (IEIT).



