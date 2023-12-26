Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι έχει προβάδισμα στην κούρσα εξοπλισμών με τη Δύση

Η Ρωσία έχει πάρει προβάδισμα στην παραγωγή όπλων έναντι της Δύσης κι εννοεί να διατηρήσει ψηλά τον ρυθμό αύξησης της παραγωγής, δήλωσε χθες Δευτέρα κορυφαίο στέλεχος της ρωσικής κυβέρνησης.

Ο πόλεμος Ρωσίας/Ουκρανίας, που οδεύει να συμπληρώσει δυο χρόνια, είναι η μεγαλύτερη ένοπλη σύρραξη στο έδαφος της Ευρώπης μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και η σοβαρότερη σύγκρουση της Ρωσίας και της Δύσης από τα βάθη του ψυχρού πολέμου.

Η Ουκρανία και οι δυτικοί υποστηρικτές της αυξάνουν την παραγωγή όπλων με σκοπό να απωθήσουν τα στρατεύματα της Ρωσίας που εισέβαλαν στην ουκρανική επικράτεια πριν από είκοσι δύο μήνες, στα τέλη Φεβρουαρίου του 2022. Η Μόσχα, που επίσης αυξάνει την παραγωγή όπλων, λέει πως για τον πόλεμο, που εκείνη θεωρεί πως άρχισε το 2014, ευθύνεται η Δύση.

«Δεν μου αρέσει να καυχιέμαι, πάντως μπορώ να πω ότι αρχίσαμε να κερδίζουμε και να αυξάνουμε τον ρυθμό της παραγωγής νωρίτερα από τις δυτικές χώρες», είπε ο Ντένις Μάντουροφ, αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης που επιβλέπει την παραγωγή όπλων, στο πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Ακόμη ένα ερώτημα είναι πόσο θα διαρκέσει αυτή η κούρσα», συνέχισε ο κ. Μάντουροφ, διευκρινίζοντας πως μέσα στο 2024 αναμένεται να εγκριθεί εξοπλιστικό πρόγραμμα για την περίοδο 2025-2034.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησής του Σεργκέι Σαϊγκού διαβεβαιώνουν ότι η παραγωγή στοιχείων και πυρομαχικών του πυροβολικού, αρμάτων μάχης και τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού ή μάχης και drones αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς.

Πρώην ηγέτες και αναλυτές στη Δύση βλέπουν νέο ψυχρό πόλεμο, ανάμεσα στη Ρωσία και την Κίνα από τη μια και τις ΗΠΑ και συμμάχους τους από την άλλη, αν και η οικονομία της Ρωσίας, που υπολογίζεται πως έχει μέγεθος 2 τρισεκ. δολαρίων, θα δυσκολευόταν να ανταγωνιστεί αυτήν της Δύσης στο σύνολό της μακροπρόθεσμα.

Σύμφωνα με δεδομένα του ΔΝΤ, το ονομαστικό ΑΕΠ των ΗΠΑ φέτος ανέρχεται σε περίπου 27 τρισεκ. δολάρια, ενώ αυτό της Κίνας είναι 17,7 τρισεκ. δολάρια.

«Πρέπει να αναπληρώσουμε τα αποθέματα και να διατηρήσουμε τον δοσμένο ρυθμό παραγωγής», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης.

«Δεν θα μιλήσω για λογαριασμό των δυτικών χωρών», ανέφερε.

Ο κ. Μάντουροφ σημείωσε ότι οι ρωσικές κρατικές συμβάσεις στον τομέα των στρατιωτικών εξοπλισμών το 2023 διπλασιάστηκαν σε σύγκριση με το 2022 και ότι η παραγωγή «ορισμένων» οπλικών συστημάτων δεκαπλασιάστηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

