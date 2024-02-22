Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 100 τραυματίστηκαν από σημερινά ισραηλινά πλήγματα στην πόλη Ντέιρ αλ Μπάλαχ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα το υπουργείο Υγείας στον ελεγχόμενο από τη Χαμάς παλαιστινιακό θύλακα.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ότι ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν συνοικία της πόλης, ισοπεδώνοντας αρκετά σπίτια.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera μεταδίδει εικόνες με τραυματισμένα γυναικόπαιδα να μεταφέρονται στο νοσοκομείο προκειμένου να δεχθούν ιατρική φροντίδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

