Οι ΗΠΑ λένε πως κατέρριψαν drones των Χούθι της Υεμένης

Τα drones καταρρίφθηκαν ενώ το αμερικανικό πολεμικό πλοίο εκτελούσε περιπολία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι ΗΠΑ κατέρριψαν drones των Χούθι

Αμερικανικό αντιτορπιλικό κλάσης Άρλι Μπερκ, το USS Thomas Hudner, κατέρριψε σήμερα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα-καμικάζι προερχόμενα από περιοχές της Υεμένης ελεγχόμενες από τους φιλοϊρανούς σιίτες αντάρτες Χούθι, ανακοίνωσε μέσω X (του πρώην Twitter) το μεικτό διοικητήριο το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

«Τα drones καταρρίφθηκαν ενώ το αμερικανικό πολεμικό πλοίο εκτελούσε περιπολία στην Ερυθρά Θάλασσα. Το σκάφος δεν υπέστη καμιά ζημιά και κανένα μέλος του πληρώματός του δεν υπέστη τραυματισμό», διευκρίνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

