Γιος του Μοχάμεντ Ράαντ, εξέχοντος στελέχους της Χεζμπολάχ, εκλεγμένου στο κοινοβούλιο του Λιβάνου, σκοτώθηκε χθες Τετάρτη σε ισραηλινό βομβαρδισμό στο νότιο τμήμα της λιβανέζικης επικράτειας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή στο οικογενειακό περιβάλλον του.

Ο γιος του κ. Ράαντ –του προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χεζμπολάχ στη λιβανέζικη Βουλή– «σκοτώθηκε, μαζί με άλλα μέλη» του σιιτικού κινήματος σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον σπιτιού στο χωριό Μπέιτ Γιαχούν, διευκρίνισε η πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Η Χεζμπολάχ δεν έχει εκφραστεί μέχρι στιγμής επισήμως για το πλήγμα.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε χθες βράδυ πως «αεροπορική επίθεση που εξαπολύθηκε από τον ισραηλινό εχθρό (...) εναντίον σπιτιού στο Μπέιτ Γιαχούν σκότωσε τέσσερις ανθρώπους» και τραυμάτισε άλλους, χωρίς να κατονομάσει τα θύματα.

Από την 7η Οκτωβρίου, όταν η Χαμάς εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου επίθεση στο Ισραήλ που της κήρυξε πόλεμο και έκτοτε σφυροκοπεί τη Λωρίδα της Γάζας που κυβερνά το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, η περιοχή των συνόρων του Λιβάνου και του εβραϊκού κράτους έχει μετατραπεί σε θέατρο πρακτικά καθημερινών ανταλλαγών πυρών, κυρίως με τη Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, αλλά και με μέλη παλαιστινιακών οργανώσεων που είναι παρούσες στη λιβανέζικη επικράτεια, εγείροντας φόβους πως ο πόλεμος θα εξαπλωθεί.

Στη λιβανέζικη πλευρά των συνόρων έχουν σκοτωθεί πάνω από εκατό άνθρωποι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, κυρίως μαχητές της Χεζμπολάχ αλλά και τουλάχιστον 14 άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων τριών δημοσιογράφων.

Στην ισραηλινή πλευρά γίνεται λόγος από τις αρχές για εννιά θανάτους, έξι στρατιωτικών και τριών αμάχων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

