Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταθέσουν σήμερα προς ψήφιση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχέδιο που υπογραμμίζει την ανάγκη "άμεσης εκεχειρίας" στη Γάζα, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της Αμερικανίδας πρεσβευτή στα Ηνωμένα Έθνη.

"Οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται σοβαρά μαζί με τα μέλη του Συμβουλίου εδώ και εβδομάδες για ένα ψήφισμα που θα υποστηρίζει ρητά τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη άμεσης εκεχειρίας στη Γάζα στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τους ομήρους", διευκρίνισε ο Νέιτ Έβανς σε ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

