«To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη», ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, με ανάρτησή του στο «Χ».

«Συγχαρητήρια! Η θέση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης είναι στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Η σημερινή απόφαση είναι ένα σημαντικό βήμα στην πορεία σας προς την ΕΕ. Τώρα η σκληρή δουλειά πρέπει να συνεχιστεί, ώστε η Βοσνία-Ερζεγοβίνη να προχωρήσει σταθερά, όπως επιθυμεί ο λαός της», τονίζει στην ανάρτησή του στο «Χ» ο Σαρλ Μισέλ.

