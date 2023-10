Έκκληση στον ΟΗΕ από εξέχουσες προσωπικότητες να ποινικοποιήσει το διαχωρισμό βάσει του φύλου Κόσμος 05:27, 06.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

5

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ανάμεσά τους Χίλαρι Κλίντον, Μαλάλα Γιουσαφζάι και Γκλόρια Στάινεμ - Το κείμενο καλεί τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να αναθεωρήσουν τις διατάξεις σύμβασης υπό συζήτηση για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και να συμπεριλάβουν σε αυτό τον διαχωρισμό λόγω του φύλου