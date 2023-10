Βενεζουέλα: Εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό Κόσμος 05:22, 06.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ζήτησε επίσης να εκδοθεί κόκκινη ειδοποίηση –διεθνές ένταλμα σύλληψης– της Ιντερπόλ σε βάρος του, στη βάση στοιχείων που προέκυψαν από έρευνα της δικαιοσύνης των ΗΠΑ και αποκαλύφθηκαν από τον Τύπο