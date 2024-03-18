Γερμανία: Aντιδράσεις για την πρόταση της υπ. Παιδεία να προετομαστούν οι μαθητές για το ενδεχόμενο πολέμου

Τα σχολεία έχουν την ευθύνη να προετοιμάσουν τους μαθητές και για το ενδεχόμενο πολέμου, στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας, εκτιμά η ομοσπονδιακή υπουργός Παιδείας Μπετίνα Σταρκ-Βάτσινγκερ (FDP). Οι σχετικές δηλώσεις της προκαλούν έντονες αντιδράσεις.

«Η κοινωνία στο σύνολό της πρέπει να προετοιμαστεί σωστά για κρίσεις - από μια πανδημία έως τις φυσικές καταστροφές και τον πόλεμο», δήλωσε η υπουργός, σε συνέντευξη που παραχώρησε στις εφημερίδες του ομίλου Funke. «Η πολιτική προστασία είναι εξαιρετικά σημαντική και έχει θέση στα σχολεία. Στόχος μας πρέπει να είναι η ενίσχυση των αντοχών μας», πρόσθεσε η κυρία Σταρκ-Βάτσινγκερ και τάχθηκε υπέρ της διεξαγωγής ασκήσεων πολιτικής προστασίας στα σχολεία, αναφέροντας μάλιστα την Βρετανία ως παράδειγμα.

«Οι ασκήσεις για καταστροφές είναι κομμάτι της καθημερινής ζωής εκεί και μπορούμε να μάθουμε από αυτό. Οι νέοι πρέπει να έχουν επίγνωση των απειλών της ελευθερίας τους και να μπορούν να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους και τα σχολεία έχουν καθήκον να αναδεικνύουν τους κινδύνους με τρόπο κατάλληλο για την ηλικία, αλλά και να βοηθούν στην αντιμετώπιση της ανησυχίας και του φόβου», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι δεν θα επρόκειτο για νέο μάθημα, αλλά για προσθήκη περιεχομένου σε ήδη υπάρχοντα.

Η υπουργός Παιδείας κάλεσε ακόμη τα σχολεία στην Γερμανία να αναπτύξουν «χαλαρή» σχέση με τις ένοπλες δυνάμεις, με επισκέψεις αξιωματικών, οι οποίοι θα αναλάβουν να εξηγήσουν τι ακριβώς κάνει η Bundeswehr για την ασφάλεια των πολιτών. Απέρριψε πάντως, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, τις εισηγήσεις περί επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. «Καταργήθηκε επειδή δεν θεωρείται πλέον συνταγματικά αποδεκτή», επισήμανε και υπογράμμισε ότι «δεν πρέπει να αποσπάται η προσοχή από αυτό που είναι πραγματικά απαραίτητο αυτή τη στιγμή, δηλαδή τον εξοπλισμό της Bundeswehr ώστε να είναι σε θέση να αμυνθεί».

Η κυρία Σταρκ-Βάτσινγκερ έλαβε για τις προτάσεις της την υποστήριξη της εκπροσώπου των Φιλελευθέρων (FDP) για θέματα Παιδείας Ρία Σρέντερ. «Τα παιδιά και οι νέοι πρέπει να προετοιμαστούν για κρίσεις και πολέμους στο σχολείο. Πώς συμπεριφερόμαστε όταν συμβαίνει μια κρίση. Να μαθαίνουν επίσης πρώτες βοήθειες», δήλωσε η κυρία Σρέντερ, ενώ και ο πρόεδρος του Συλλόγου των Γερμανών Δασκάλων Στέφαν Ντουλ σημείωσε ότι «είναι καθήκον του σχολείου να μεταφέρει με ειλικρίνεια στα παιδιά και τους νέους τις προκλήσεις της εποχής, μεταξύ άλλων σχετικά με κρίσεις και πολέμους. Ας μην ξεχνάμε: νέοι με εμπειρίες από πολέμους βρίσκονται ήδη σε πολλές τάξεις των σχολείων μας: από την Συρία, το Αφγανιστάν ή την Ουκρανία», ανέφερε. Τόνισε ωστόσο ταυτόχρονα ότι δεν θεωρεί κατάλληλη την διεξαγωγή ασκήσεων πολιτικής προστασίας στα σχολεία.

Από την πλευρά του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), η πρόεδρος της Διάσκεψης των υπουργών Παιδείας των κρατιδίων Κριστίνε Στράιχερτ-Κλίβοτ χαρακτήρισε την πρόταση της ομοσπονδιακής υπουργού Παιδείας «υπερβολικά περιοριστική». «Τα παιδιά και οι νέοι πρέπει να προετοιμαστούν ευρύτερα για το μέλλον. Και αν μας δίδαξαν κάτι τα τελευταία χρόνια, είναι ότι δεν υπάρχει αποκλειστικά μια κρίση για την οποία μπορούμε και πρέπει να προετοιμαστούμε. Πανδημίες, πόλεμοι, φυσικές καταστροφές, κλιματική αλλαγή, βαθιές αλλαγές στην κοινωνία και στην οικονομία…», δήλωσε η κυρία Στράιχερτ-Κλίβοτ.

Η κυρία Σταρκ-Βάτσινγκερ «θα πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στις βασικές δομές του εκπαιδευτικού συστήματος, αν κρίνουμε από τα πενιχρά αποτελέσματα της έρευνας PISA. Απαιτείται επειγόντως πρόοδος σε πολλά εκπαιδευτικά ζητήματα. Αλλά όχι τρομολαγνεία με πολεμική ρητορική», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης της Bundestag, Κάι Γέρινγκ (Πράσινοι).

Στο ίδιο κλίμα, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Αριστεράς Χάιντι Ράιχινεκ ζήτησε περισσότερες επενδύσεις στην παιδεία και κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς. «Η υπουργός Παιδείας να φροντίσει για αυτό, αντί να υποκινεί τον φόβο του πολέμου στα σχολεία», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.