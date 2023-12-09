Οι ΗΠΑ «καταδικάζουν σθεναρά» τις επιθέσεις εναντίον της πρεσβείας τους στη Βαγδάτη

Η αμερικανική διπλωματία «καταδίκασε σθεναρά» χθες Παρασκευή τις επιθέσεις εναντίον της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Βαγδάτη και αμερικανικών στρατευμάτων και δυνάμεων του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού στην επικράτεια του Ιράκ, αξιώνοντας οι ιρακινές αρχές να «προσαγάγουν τους δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης».

«Πολλές παραστρατιωτικές οργανώσεις ευθυγραμμισμένες με το Ιράν που δρουν ελεύθερα στο Ιράκ απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα» της χώρας αυτής, «τους στρατιώτες μας και τους εταίρους μας», τονίζεται σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ομοβροντίες ρουκετών που εκτοξεύθηκαν χθες τα ξημερώματα έβαλαν στο στόχαστρο την αμερικανική πρεσβεία, εντός των τειχών της αυστηρά φυλασσόμενης Πράσινης Ζώνης, χωρίς να προκαλέσουν τραυματισμούς, εξέλιξη που υπογράμμισε για άλλη μια φορά τον κίνδυνο κλιμάκωσης στην περιοχή, δυο μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Η επίθεση, για την οποία δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης, είναι η πρώτη εναντίον της πρεσβείας αφότου φιλοϊρανικές ένοπλες οργανώσεις άρχισαν να εξαπολύουν παρόμοια πλήγματα εναντίον στρατευμάτων των ΗΠΑ και δυνάμεων του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό την ηγεσία της Ουάσιγκτον στο Ιράκ και στη Συρία.

Χθες έγιναν πέντε ακόμη τέτοιες επιθέσεις στο Ιράκ και στη Συρία, με το σύνολό τους να έχει φθάσει πλέον τις 85, κατά πηγές στο αμερικανικό Πεντάγωνο.

«Παροτρύνουμε τις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας να διενεργήσουν αμέσως έρευνα για τις επιθέσεις αυτές, να συλλάβουν τους δράστες και να τους προσαγάγουν ενώπιον της δικαιοσύνης», επιμένει το δελτίο Τύπου του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, υπενθυμίζοντας στη Βαγδάτη τη δέσμευσή της να προστατεύει τις διπλωματικές αποστολές και εγκαταστάσεις.

Πάντως η Ουάσιγκτον εξέφρασε ικανοποίηση για το ότι ο ιρακινός πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σία ας Σουντάνι καταδίκασε την επίθεση εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας, χαρακτηρίζοντάς τη «απαράδεκτη και αδικαιολόγητη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

