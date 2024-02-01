Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν συναντήθηκε σήμερα με τον κορυφαίο Ισραηλινό αξιωματούχο Ρον Ντέρμερ στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν για τη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι προσπάθειες για την απελευθέρωση των ομήρων, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται με το Ισραήλ και το Κατάρ για να καταλήξουν σε μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων που συνεχίζουν να κρατούνται από τη Χαμάς μετά τη χωρίς προηγούμενο επίθεση της ισλαμιστικής ένοπλης οργάνωσης από τη Γάζα στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έθεσαν στο Ισραήλ το θέμα της δημιουργίας ζώνης ασφαλείας στη Γάζα, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον αντιτίθεται σε οποιαδήποτε μείωση του μεγέθους του εδάφους της Γάζας.

Όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους σχετικά με την επιδρομή σε νοσοκομείο στην Τζενίν και την καταστροφή ενός πανεπιστημίου στη Γάζα, ο Μίλερ είπε ότι δεν είχε καμία ενημέρωση για την αξιολόγηση της επιδρομής, αλλά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έθεσαν το θέμα της κατεδάφισης θέσεων και το Ισραήλ ανέφερε ότι αυτές έγιναν μόνο όταν ήταν θέσεις από τις οποίες εξαπολύονταν ή σχεδιάζονταν τρομοκρατικές δραστηριότητες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

