Εμπορικό πλοίο πλήττεται από πύραυλο ανοικτά της Υεμένης

Πύραυλος ο οποίος εκτοξεύθηκε από την Υεμένη έπληξε εμπορικό πλοίο, έκανε γνωστό σήμερα η βρετανική εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Ambrey, μετά την ανακοίνωση των ανταρτών Χούθι με την οποία ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση εναντίον αμερικανικού σκάφους.

«Σύμφωνα με πληροφορίες μας, εμπορικό πλοίο έγινε στόχος ‘πυραύλου’ ενώ κινείτο (...) ανοικτά της Άντεν, στην Υεμένη», ανέφερε η Ambrey, προσθέτοντας πως το πλήρωμα έκανε λόγο για «έκρηξη» πάνω στο σκάφος.

«Η Ambrey πληροφορήθηκε ότι ο πύραυλος αυτός εκτοξεύθηκε (...) από την Τάιζ», επαρχία της νότιας Υεμένης, πρόσθεσε η εταιρεία.

Χθες Τετάρτη οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, γνωστοποίησαν πως εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον αμερικανικού εμπορικού πλοίου, το οποίο κατονόμασαν ως KOI και το οποίο, κατ’ αυτούς, είχε προορισμό ισραηλινό λιμάνι.

Ο Γιαχία Σάρι, εκπρόσωπος των ανταρτών, διαβεβαίωσε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης πως καταφέρθηκε «απευθείας πλήγμα στο πλοίο» στον Κόλπο του Άντεν.

Σύμφωνα με το Ρόιτερς, που επικαλείται δεδομένα του τομέα της εμπορικής ναυτιλίας, το KOI είναι πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπό σημαία Λιβερίας, το οποίο διαχειρίζεται η ναυτιλιακή εταιρεία Oceonix Services με έδρα τη Βρετανία. Στον στόλο της εταιρείας αυτής ανήκει επίσης το πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο Marlin Luanda, το οποίο υπέστη ζημιά όταν χτυπήθηκε από πύραυλο στην ίδια περιοχή το Σάββατο, κατά το πρακτορείο ειδήσεων.

Οι Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν σχεδόν όλη τη βόρεια Υεμένη, έχουν εξαπολύσει πάνω από 35 επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν από τη 19η Νοεμβρίου, σύμφωνα με το αμερικανικό Πεντάγωνο, παρεμποδίζοντας τη ναυσιπλοΐα σε αυτή την περιοχή καίριας σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο.

Οι αντάρτες, που πρόσκεινται στην Τεχεράνη, λένε πως σκοπό έχουν να εμποδίσουν πλοία συνδεόμενα με το Ισραήλ να περνούν από τη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Υεμένης, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου μαίνεται ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς από την 7η Οκτωβρίου.

Οι επιθέσεις τους εξώθησαν μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες να δώσουν εντολή στα καράβια τους να αποφεύγουν τη θαλάσσια διαδρομή προς τη Διώρυγα του Σουέζ —από όπου υπό κανονικές συνθήκες διέρχεται περί το 12% του παγκόσμιου εμπορίου— και να κάνουν τον γύρο της Αφρικής, με συνέπεια να καταστούν πολύ πιο χρονοβόρες και δαπανηρές οι θαλάσσιες μεταφορές.

Οι ΗΠΑ, ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, ανέπτυξαν πολεμικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα για την προστασία εμπορικών πλοίων κι εξαπέλυσαν τον Ιανουάριο σειρά πληγμάτων εναντίον θέσεων των Χούθι, σε κάποιες περιπτώσεις μαζί με τη Βρετανία.

Χθες, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν πύραυλο επιφανείας-αέρος των Χούθι, ο οποίος ήταν «έτοιμος να εκτοξευθεί και ήγειρε άμεση απειλή για αμερικανικά αεροσκάφη», σύμφωνα με ανάρτηση στο X (το πρώην Twitter) του μεικτού διοικητηρίου των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Και προχθές Τρίτη το βράδυ, το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Gravely (DDG 107) «κατέρριψε» πύραυλο κρουζ «που εκτοξεύθηκε από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι» εναντίον του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

