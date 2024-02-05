Οι ΗΠΑ δεν αποκλείουν επίθεση στο Ιράν

Κορυφαίος αξιωματούχος της αμερικανικής προεδρίας δήλωσε χθες Κυριακή πως η Ουάσιγκτον δεν αποκλείει την επιλογή να πλήξει το Ιράν, διαμηνύοντας ξανά, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε σε τηλεοπτικό δίκτυο, πως περισσότερα αμερικανικά πλήγματα αντιποίνων εναντίον παρατάξεων προσκείμενων στην Ισλαμική Δημοκρατία, για την επίθεση εναντίον βάσης υποστήριξης στην Ιορδανία που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρία μέλη των ενόπλων δυνάμεων, επίκεινται άμεσα.

«Θα υπάρξει περαιτέρω δράση σε ανταπόδοση (...) στον τραγικό θάνατο των τριών γενναίων μελών (των ενόπλων δυνάμεων) των ΗΠΑ», δήλωσε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «This Week» του τηλεοπτικού δικτύου ABC News.

«Πρέπει να προετοιμαστούμε για κάθε ενδεχόμενο», συνέχισε. «Θα έλεγα απλά, σε ό,τι αφορά την Τεχεράνη, ότι αν επιλέξει να ανταποδώσει άμεσα εναντίον των ΗΠΑ, θα υπάρξει (...) σθεναρή αντίδραση από εμάς», πρόσθεσε, σύμφωνα με ρεπορτάζ της New York Daily News που αναμεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο.

Οι δηλώσεις του έγιναν μια ημέρα μετά την τρίτη κοινή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και της Βρετανίας εναντίον των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη και δυο ημέρες μετά τους βομβαρδισμούς στο έδαφος της Συρίας και του Ιράκ εναντίον επίλεκτων μελών του ιρανικού στρατού και ένοπλων παρατάξεων προσκείμενων στην Τεχεράνη.

Όταν πιέστηκε να πει τι θα κάνει η Ουάσιγκτον όσον αφορά το Ιράν σε δεύτερη συνέντευξή του χθες, στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC, ο κ. Σάλιβαν είπε σιβυλλικά πως «δεν πρόκειται να υπεισέλθω στο τι έχουμε αποκλείσει και τι όχι από τη σκοπιά των στρατιωτικών επιχειρήσεων», προσθέτοντας ότι «ο πρόεδρος είναι αποφασισμένος να απαντήσουμε σθεναρά στις επιθέσεις εναντίον ανθρώπων μας» μολονότι «δεν επιδιώκει ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή», κάτι για το οποίο εντείνονται οι ανησυχίες με φόντο τον πόλεμο Ισραήλ/Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου.

«Γεράκια» σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στις τάξεις των Ρεπουμπλικάνων επιμένουν να απαιτούν αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. «Δεν θα έπρεπε να επιδιώκουμε κατευνασμό του Ιράν», έκρινε ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον στην ίδια εκπομπή του NBC. «Αυτό κάνει η κυβέρνηση Μπάιντεν εδώ και τρία χρόνια. Δείχνουμε αδυναμία στην παγκόσμια σκηνή». Κάλεσε η Ουάσιγκτον να συντρίψει την «κεντρική τράπεζα του Ιράν», μεταξύ άλλων.

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ, που θεωρείται πως ανήκει στον στενό κύκλο του υποψηφίου για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ, είναι η δυνατότερη φωνή της χορωδίας που απαιτεί στρατιωτική δράση εναντίον της Τεχεράνης. «Αν στόχος είναι η αποτροπή του Ιράν, αποτυγχάνουμε», είπε χθες στο Fox News. «Αν στόχος είναι να προστατεύσουμε τα αμερικανικά στρατεύματα, δεν επιτυγχάνεται», επέμεινε. Ο πρόεδρος Μπάιντεν δεν χρειάζεται έγκριση του Κογκρέσου για να διατάξει πλήγματα εναντίον του Ιράν, έκρινε. «Έχει δικαιοδοσία (...) να προστατεύει τα στρατεύματα στο πεδίο», διαβεβαίωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

