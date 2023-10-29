Ρωσία: Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου κοντά στο μεγάλο λιμάνι Νοβοροσίσκ

Πυρκαγιά που ξέσπασε τις πρώτες ώρες σήμερα στο διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι, στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας, σβήστηκε γρήγορα, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές αρχές ασφαλείας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, μετά τις πληροφορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης για ισχυρές εκρήξεις στο διυλιστήριο.

«Δεν υπήρξαν απώλειες, δεν προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές και δεν απειλείται η επιχείρηση ή οι κάτοικοι των κοντινών οικισμών», αναφέρει η αρχή για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων της περιφέρειας Κρασνοντάρ, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, σε ανάρτησή της στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram, χωρίς να παρέχει πληροφορίες όσον αφορά τα αίτια της πυρκαγιάς

Οι Baza και Shot, δύο ρωσικοί ειδησεογραφικοί ιστότοποι που έχουν δίκτυα πηγών στις υπηρεσίες ασφαλείας, ανέφεραν ότι η πυρκαγιά στο διυλιστήριο, το οποίο βρίσκεται 80 χιλιόμετρα ανατολικά του λιμανιού στη Μαύρη Θάλασσα Νοβοροσίσκ, μια από τις πιο σημαντικότερες πύλες εξαγωγών πετρελαίου της Ρωσίας, προκλήθηκε από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone).

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές από ανεξάρτητη πηγή.

Νωρίτερα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, ότι τα συστήματά του αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 36 drones, που είχαν εξαπολυθεί από την Ουκρανία, πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα και στο βορειοδυτικό τμήμα της χερσονήσου της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Ρωσία από την Ουκρανία το 2014.

Η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν την είδηση. Ωστόσο το Κίεβο προσπαθεί ολοένα και περισσότερο να υπονομεύσει τις πολεμικές προσπάθειες της Ρωσίας με συχνές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και δολιοφθορείς στις στρατιωτικές και μεταφορικές υποδομές της Ρωσίας μακριά από το μέτωπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

