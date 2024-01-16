Οι Φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν πυραυλικές επιθέσεις στο βόρειο Ιράκ

Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στα περίχωρα της Αρμπίλ, στο ιρακινό Κουρδιστάν, αυτόνομη περιφέρεια του βόρειου Ιράκ, σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας που επικαλούνται τα πρακτορεία ειδήσεων Reuters και Xinhua. Νοσοκομειακές πηγές κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς και πέντε τραυματίες.

Λίγη ώρα αργότερα, οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον κέντρων κατασκοπείας και «χώρων συγκεντρώσεων αντιιρανικών τρομοκρατικών ομάδων» κοντά στην Αρμπίλ του βόρειου Ιράκ, υποστηρίζοντας ότι κατέστρεψαν «το αρχηγείο κατασκοπείας της ισραηλινής Μοσάντ στο ιρακινό Κουρδιστάν», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Οι Φρουροί αναγνώρισαν και κατέστρεψαν χώρους συγκέντρωσης των διοικητών τους και άλλες τοποθεσίες με βαλλιστικούς πυραύλους, ως απάντηση στις πρόσφατες τρομοκρατικές θηριωδίες στο Ιράν», αναφέρει η ίδια ανακοίνωση.

Στόχοι της επίθεσης, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, ήταν επίσης θέσεις της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, η οποία ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση της 3ης Ιανουαρίου στην πόλη Κερμάν του Ιράν, στην οποία σκοτώθηκαν σχεδόν 100 άνθρωποι, κατά τη διάρκεια τελετής στη μνήμη του στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

