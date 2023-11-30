Σάντσεθ: Αμφιβάλλω ότι το Ισραήλ σέβεται το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε σήμερα ότι, με δεδομένο τον αριθμό των θυμάτων μεταξύ των αμάχων στη Γάζα, αμφιβάλλει αν το Ισραήλ σέβεται το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, ενώ επανέλαβε πως η στρατιωτική δράση στη λωρίδα δεν είναι αποδεκτή.

Την περασμένη εβδομάδα, παρόμοια σχόλια από τον Σάντσεθ και τον βέλγο ομόλογό του Αλεξάντερ ντε Κρο στο υπό αιγυπτιακό έλεγχο πέρασμα της Ράφα εξόργισαν το Ισραήλ, ο υπουργός Εξωτερικών του οποίου Ελί Κοέν δήλωσε πως τα σχόλια επαναλαμβάνουν «ψευδείς ισχυρισμούς» και «δίνουν ώθηση στην τρομοκρατία». Ο Κοέν ανακοίνωσε στη συνέχεια πως κάλεσε τους πρεσβευτές αυτών των δύο χωρών.

«Με τις εικόνες που βλέπουμε και τον αυξανόμενο αριθμό των παιδιών που χάνουν τη ζωή τους, έχω σοβαρές αμφιβολίες ότι (το Ισραήλ) συμμορφώνεται με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», δήλωσε ο Σάντσεθ στη διάρκεια συνέντευξής του στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TVE.

«Αυτό που βλέπουμε στη Γάζα δεν είναι αποδεκτό», πρόσθεσε.

Ο Σάντσεθ, ο οποίος ασκεί πίεση για μια ειρηνευτική διάσκεψη, δήλωσε πως η σχέση ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ισπανία είναι «σωστή» και «φιλικές χώρες πρέπει επίσης να λένε πράγματα η μία στην άλλη».

Ο ίδιος επέμεινε πως ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να συζητήσουν την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

