Γαλλικό μουσείο αφαίρεσε κέρινο ομοίωμα του ηθοποιού Ζεράρ Ντεπαρντιέ, στο περιθώριο των κατηγοριών για σεξουαλικές επιθέσεις, σε βάρος του.

Το Μουσείο Grévin στο Παρίσι ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αφαίρεσε το κέρινο έργο τέχνης «μετά τις αρνητικές αντιδράσεις των επισκεπτών» που περνούσαν από μπροστά του, καθώς και τα αρνητικά σχόλια για την ύπαρξη του στο μουσείο, που καταγράφηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρόκειται για ένα ομοίωμα του 74χρονου, σήμερα, Ντεπαρντιέ, σε φυσικό μέγεθος, που κτίθεται στο μουσείο από το 1981.

Ο Ντεπαρντιέ, σύμβολο του γαλλικού κινηματογράφου, τέθηκε υπό επίσημη έρευνα για τον φερόμενο βιασμό και σεξουαλική επίθεση της ηθοποιού Σαρλότ Αρνούλ το 2020 και έχει κατηγορηθεί για σεξουαλική παρενόχληση και επίθεση από περισσότερες από δώδεκα άλλες γυναίκες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.