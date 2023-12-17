Ο Ζελένσκι χαιρετίζει τις επιτυχίες της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας

Στον απόηχο του μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στην Ουκρανία, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επαίνεσε χθες Σάββατο την αποτελεσματικότητα της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας.

Την τελευταία εβδομάδα αναχαιτίστηκαν 104 από τα 112 μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed, ανέφερε ο ουκρανός πρόεδρος σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του. «Η καταστροφή κάθε ενός εξ αυτών σημαίνει ότι σώθηκαν ζωές και υποδομές», υπογράμμισε και εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τα στελέχη της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας.

Στο ίδιο διάστημα, καταρρίφθηκαν επίσης αρκετοί βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις. «Patriots, NASAMS, Cheetahs και άλλα συστήματα που προμηθευτήκαμε από τους εταίρους μας, λειτουργούν άψογα», είπε ικανοποιημένος ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Απαιτείται, ωστόσο, περαιτέρω ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας, συμπλήρωσε. Αυτό ήταν άλλωστε ένα ζήτημα που έθεσε ο ουκρανός πρόεδρος στις επαφές του με ηγέτες συμμαχικών κρατών.

Ο Ζελένσκι γνωστοποίησε πως χθες Σάββατο είχε διαβουλεύσεις με την ηγεσία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων σχετικά με την ασφάλεια των στρατιωτικών εγκαταστάσεων και την εγχώρια παραγωγή όπλων και πυρομαχικών.

Μετά την αποτυχημένη αντεπίθεση του καλοκαιριού, ο ουκρανικός στρατός οχυρώνεται στις θέσεις του και προσπαθεί να αποκρούσει τις επιθέσεις που δέχεται από τους ρώσους εισβολείς, καθώς ο πόλεμος διανύει ήδη τον 22ο μήνα του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

