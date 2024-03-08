Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ ζητεί από τον πρωθυπουργό της Αϊτής επείγουσα πολιτική μετάβαση

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας συζήτησε τηλεφωνικά με τον de facto πρωθυπουργό της Αϊτής Αριέλ Ανρί και συνηγόρησε υπέρ της προώθησης «επείγουσας» διαδικασίας πολιτικής μετάβασης, δήλωσε αξιωματούχος των ΗΠΑ, καλώντας παράλληλα να υπάρξει «διεθνής αντίδραση» στην κρίση στην Αϊτή, που κλιμακώθηκε από την περασμένη εβδομάδα.

Ο Άντονι Μπλίνκεν αναφέρθηκε στη συζήτησή του με τον επικεφαλής της αϊτινής κυβέρνησης στην «επείγουσα ανάγκη να επιταχυνθεί η μετάβαση προς μεγαλύτερη κυβέρνηση, χωρίς αποκλεισμούς, που θα συμπεριλαμβάνει πολύ περισσότερες πολιτικές δυνάμεις και θα έχει το απαραίτητο εύρος» για να οδηγήσει τη χώρα σε «εκλογική περίοδο», εξήγησε ο Μπράιαν Νίκολς, ανώτερο στέλεχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική, κατά τη διάρκεια εργασιών του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) στην Ουάσιγκτον.

Στη χώρα, δίχως πρόεδρο και κοινοβούλιο το τρέχον διάστημα, έχουν να διεξαχθούν εκλογές από το 2016 και ο πρωθυπουργός τελεί υπό ολοένα μεγαλύτερη αμφισβήτηση. Είχε ονομαστεί από τον πρόεδρο Ζοβενέλ Μοΐζ λίγο πριν από τη δολοφονία του αρχηγού του κράτους το 2021 και υποτίθεται πως θα εγκατέλειπε το αξίωμα στις αρχές Φεβρουαρίου.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών επικοινώνησε ακόμη με τον πρόεδρο της Γουιάνας Μοχάμεντ Ιρφάν Αλί, ο οποίος ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία της κοινότητας των κρατών της Καραϊβικής (CARICOM), με τον οποίο συζήτησε τις «εντατικές διπλωματικές προσπάθειες» σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση της κρίσης.

«Πρέπει επειγόντως να κάνουμε περισσότερα», είπε ο Μπράιαν Νίκολς και πρόσθεσε πως «οι ανθρωπιστικές διαστάσεις» της κρίσης απαιτούν «διεθνή αντίδραση», με «τον ίδιο τρόπο που η διεθνής κοινότητα αντιδρά στις προκλήσεις στην Ουκρανία ή στη Λωρίδα της Γάζας».

Ο κ. Νίκολς απέφυγε να διευκρινίσει πού βρίσκεται ο κ. Ανρί.

Ο αϊτινός πρωθυπουργός, που δεν κατάφερε να επιστρέψει στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, προσγειώθηκε στην αμερικανική περιοχή Πουέρτο Ρίκο την Τρίτη.

