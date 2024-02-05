Χιλή: Στους 99 ανήλθαν οι νεκροί στις δασικές πυρκαγιές

Τουλάχιστον 99 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πρωτοφανείς δασικές πυρκαγιές που σαρώνουν την περιφέρεια του Βαλπαραΐσο, στη Χιλή, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η Ιατροδικαστική Υπηρεσία (SML), υπεύθυνη για τη συλλογή δεδομένων που σχετίζονται με αυτήν την κρίση.

"Η SML δέχτηκε συνολικά 99 ανθρώπους, 32 μεταξύ αυτών ταυτοποιήθηκαν. Επιπλέον, πραγματοποιήσαμε 25 νεκροψίες", ανέφεραν οι υπηρεσίες αυτές σε ανακοίνωση.

Ο προηγούμενος απολογισμός που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόριτς έκανε λόγο για 64 νεκρούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

