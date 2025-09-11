Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ είχε την πρώτη του συνομιλία με τον Κινέζο ομόλογό του και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν σύγκρουση με την Κίνα, αλλά θα προστατεύσουν τα ζωτικά τους συμφέροντα στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, ανακοίνωσε την Τετάρτη το Πεντάγωνο.

Η Κίνα είναι ο κύριος γεωπολιτικός αντίπαλος της Ουάσινγκτον και ο Χέγκσεθ εξόργισε το Πεκίνο τον Μάιο, όταν προέτρεψε τους περιφερειακούς συμμάχους να δαπανήσουν περισσότερα για την άμυνα, αφού προειδοποίησε για την «πραγματική και ενδεχομένως επικείμενη» απειλή από την Κίνα.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε ότι ο Χέγκεθ και ο Κινέζος υπουργός Άμυνας, Ναύαρχος Ντονγκ Τζουν, είχαν μια «ειλικρινή και εποικοδομητική» τηλεδιάσκεψη την Τρίτη.

«Ο υπουργός Χέγκεθ ξεκαθάρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν σύγκρουση με την Κίνα ούτε επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος ή "στραγγαλισμό" της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας», είπε.

«Ταυτόχρονα, ωστόσο, ανέφερε ευθέως ότι οι ΗΠΑ έχουν ζωτικά συμφέροντα στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, και θα προστατεύσουν αποφασιστικά αυτά τα συμφέροντα».

Ο Παρνέλ είπε ότι οι δύο συμφώνησαν σε περαιτέρω συζητήσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε το Υπουργείο Άμυνας να μετονομαστεί σε Υπουργείο Πολέμου, μια αλλαγή που θα απαιτήσει έγκριση από το Κογκρέσο. Το νέο όνομα θα ισχύει και για τον Χέγκεθ, αλλάζοντας τον τίτλο του σε «Γραμματέας Πολέμου».

Οι συνομιλίες ακολούθησαν μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση την περασμένη εβδομάδα, στην οποία ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ φιλοξένησε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, προκαλώντας ανησυχία μεταξύ ορισμένων παγκόσμιων ηγετών ότι γίνονται μάρτυρες μιας σημαντικής γεωπολιτικής μετατόπισης, αν και ορισμένοι ειδικοί το αμφισβητούν, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο Τραμπ απάντησε λέγοντας ότι οι Σι, Πούτιν και Κιμ συνωμοτούν εναντίον του. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ ήταν «απογοητευμένος που είδε ορισμένες χώρες να τάσσονται υπέρ των Κινέζων» και ότι «η Αμερική πρόκειται να επανεκτιμήσει» την κατάσταση.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Κίνας Xinhua μετέδωσε ότι η βιντεοκλήση της Τρίτης πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του Χέγκσεθ. Ανέφερε ότι ο Ντονγκ τον προέτρεψε να διατηρήσει την επικοινωνία και μια ανοιχτή στάση, καθώς και να καλλιεργήσει σταθερούς και θετικούς στρατιωτικούς δεσμούς που βασίζονται στον «αμοιβαίο σεβασμό και την ειρηνική συνύπαρξη».

Το Xinhua ανέφερε επίσης ότι ο Ντονγκ δήλωσε ότι η Κίνα είναι δεσμευμένη να συνεργαστεί με τις χώρες της περιοχής για τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Νότια Σινική Θάλασσα, μια στρατηγική πλωτή οδό όπου η Κίνα και άλλα κράτη έχουν αντίπαλες διεκδικήσεις, και αντιτίθεται «στην παραβίαση και πρόκληση ορισμένων χωρών και στην σκόπιμη υποκίνηση χωρών που δεν βρίσκονται στην περιοχή».

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, συνομίλησε επίσης την Τετάρτη με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών Γουάνγκ Γι, σε συνέχεια της συνάντησής τους στη Μαλαισία τον Ιούλιο, και «τόνισε τη σημασία της ανοιχτής και εποικοδομητικής επικοινωνίας σε μια σειρά διμερών θεμάτων».

Η συνάντηση του Ιουλίου χαρακτηρίστηκε τότε και από τις δύο πλευρές ως θετική και εποικοδομητική, παρά την ένταση σχετικά με την παγκόσμια δασμολογική επίθεση του Τραμπ, στην οποία η Κίνα αποτελεί σημαντικό στόχο.

Τον Αύγουστο, η Ουάσινγκτον και το Πεκίνο παρέτειναν μια μερική εκεχειρία για 90 ημέρες, αποτρέποντας ακόμη υψηλότερους δασμούς, αλλά την Τρίτη ο Τραμπ προέτρεψε αξιωματούχους της ΕΕ να επιβάλουν στην Κίνα δασμούς έως και 100% στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για να πιέσουν τον Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο και έναν Ευρωπαίο διπλωμάτη.

Πηγή: skai.gr

